Černý kašel v ČR: Přes 25 tisíc případů. Proč jich v létě ubylo? Lidé jej méně hlásí, varuje úřad

Případů černého kašle, který se v ČR letos šíří nejvíc za desítky let, v posledních týdnech přibývá pomaleji, v červenci do 850 nově nakažených za týden. Současnou situaci odborníci Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v dnešní zprávě označili jako stagnaci. Od začátku roku lékaři evidují 25 560 nakažených, od začátku července zatím 3276. Současné nahlášené počty nakažených jsou nejvyšší od roku 1958, kdy bylo v tehdejším Československu zahájeno proti černému kašli očkování.

Statistiky SZÚ uvádějí jen ty nemocné, které lékař nahlásil do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Nejvyšší nemocnost je mezi teenagery, nakazilo se také skoro 400 dětí do jednoho roku. Do statistik přibyla také dvě další úmrtí z května a června, celkem bylo hlášeno osm zemřelých.

„Vzhledem k tomu, že předpokládáme značnou podhlášenost onemocnění a že řada případů nákazy se do ISIN z nejrůznějších důvodů nedostane, bude skutečný výskyt nákazy v populaci pravděpodobně mnohem vyšší,“ uvedl SZÚ.

Péči lékařů v nemocnici potřebovalo letos ale jen zhruba 2,4 procenta z více než 25.000 nakažených v ČR. „Lze předpokládat, že onemocnění u většiny osob nemá závažný průběh. To odpovídá i závěrům z mnoha studií, že v dobře proočkované populaci probíhá případné onemocnění většinou s mírným průběhem,“ napsali ve zprávě odborníci SZÚ.

Experti upozorňují, že i tito lidé mohou být zdrojem nákazy pro malé děti nebo seniory, které může nemoc ohrožovat na životě.

Ve statistikách SZÚ je evidováno osm zemřelých, u kterých se prokázala nákaza černým kašlem. Dva z nich byli starší 80 let, tři sedmdesátníci a jeden šedesátník.

V květnu zemřel na plicní embolii 48letý muž z Libereckého kraje, který měl první příznaky černého kašle v březnu. Zemřelo také novorozeně, u kterého a dalších členů jeho rodiny lékaři kromě černého kašle objevili nákazu streptokokem a několika dalšími infekcemi.