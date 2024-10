Do Česka zamíří poslední let ČSA s kódem OK. Je plně obsazený, přiletí z Paříže

Poslední komerční let Českých aerolinií (ČSA) pod tradičním kódem OK, který se na trase z Paříže do Prahy uskuteční v sobotu večer, je plně obsazený. ČTK to dnes sdělila Vladimíra Dufková, mluvčí společnosti Smartwings, která bude od neděle lety ČSA zajišťovat. V systémech pro prodej letenek nebo na odletových tabulích budou lety označeny kódem QS, který používají Smartwings. Kód OK, barvy a logo ČSA ale zůstanou na letadlech.