Zděšení na palubě boeingu. Let z Prahy do Dubaje se musel vrátit!

Pořádnou dávku strachu prožili cestující, kteří měli dnes v 9:20 odletět z Prahy. Let společnosti Smartwings, který je měl přepravit do Dubaje, se musel neplánovaně vrátit, a to po 10 minutách po vzletu! Podle informací webu Flightradar24 se jednalo o Boeing 737-8FH a let označený jako B738 (OK-TVF).

Dramatické okamžiky prožili cestující na lince z Prahy do Dubaje. Po deseti minutách od vzletu kapitán ohlásil návrat zpět na plochu Letiště Václava Havla Praha.

„Museli jsme vystoupit a na letištní ploše už byli připravení hasiči s technikou. Docela nás to vyděsilo,“ svěřila se Blesku jedna z cestujících. Podle informace, kterou dostali od kapitána, byla důvodem návratu indikace kouře v zavazadlovém prostoru.

„Posádka letounu se rozhodla po vzletu z Prahy pro návrat zpět na pražské letiště pro podezření na technickou závadu. Bezpečnost cestujících a posádky je pro Smartwings absolutní prioritou. Na let do Dubaje bylo nasazeno náhradní letadlo, které je k dispozici a které cestující dopraví do cílové destinace. Plánový čas odletu byl v 11:30,“ sdělila redakci Vladimíra Dufková, mluvčí společnosti Smartwings Group, s tím, že se společnost cestujícím omlouvá za způsobené komplikace.

Mluvčí letiště Praha k události dodala, že nemůže komentovat nic, co se týká přepravních společností, pokud to neohrozilo nijak provoz letiště. „A to neohrozilo,“ řekla Klára Divíšková webu Blesk.cz.