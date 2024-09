Počasí ONLINE: Odříznuté obce, dramatické záchrany ze vzduchu. Domovy opustilo přes 10 tisíc lidí

Za dnešek do 12:00 zasahovali hasiči u 4305 událostí, v sobotu jich bylo 7884, v pátek 2755. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Do dnešního poledne hasiči nasadili více než 4000 jednotek, některé vícenásobně.