Počasí ONLINE: Odříznuté Jesenicko, evakuace tisíců lidí. Hanušovice zaplavila voda během 10 minut!

V Libereckém kraji jsou opět na třetím povodňovém stupni Smědá ve Frýdlantském výběžku na Liberecku a Jizera na Semilsku. Dopoledne začalo znovu silně pršet. Toky by měly kulminovat dnes večer a zatím to nevypadá, že by měly způsobit větší škody. Novináře dnes o tom informoval hejtman kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

"Co se týká prognózy na dnešní den, tak to vypadá tak, že by měla vážně zlobit jenom Smědá po celém toku," řekl hejtman.