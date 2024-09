Počasí ONLINE: Odříznuté Jesenicko, evakuace dalších tisíců lidí. Stoupá i Labe

Vodohospodáři budou muset zřejmě ještě zvýšit odtok z římovské přehrady na Českobudějovicku, což zvedne hladinu řeky Malše. Nyní z přehrady odtéká 150 krychlových metrů vody za vteřinu, ale přítok je na úrovni 220 krychlových metrů za vteřinu. ČTK to řekl Petr Hovorka z dispečinku Povodí Vltavy.

„Došlo k zaplnění zásobního prostoru a voda se nyní pohybuje v retenčním prostoru. Hladina ale stále stoupá, a proto nevylučujeme, že budeme muset odtok ještě zvýšit," uvedl. Vyšší odtok by způsobil další zvednutí Malše, na níž přehrada stojí. Projevilo by se to především v obcích Plav a Roudné, které jsou pod Římovem. „U nás je situace zatím relativně klidná. Voda se nám dostala do oblasti části Ostrov. Ale obyvatelé s tím počítali," řekla ČTK místostarostka Plavu Andrea Plechingerová.