Počasí ONLINE: Evakuace v Ostravě, pomáhá i vrtulník. Opava chce odložit volby. A první potvrzená oběť

V noci na úterý by se mohla naplnit kapacita rybníku Rožmberk na Jindřichohradecku. Zvýšil by se tím odtok z rybníku, což by zvedlo řeku ve Veselí nad Lužnicí, kde části obyvatel hrozí evakuace. ČTK to řekl starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada (ANO) a Jan Hůda z třeboňského rybářství. Podle starosty by se evakuace mohla dotknout až tisícovky obyvatel města. Jde o lidi, kteří žijí na Alšově nábřeží a v okolních ulicích. O dalším postupu na Lužnici bude rozhodovat i krajský krizový štáb, který dnes zasedá od 18:00.