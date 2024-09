Počasí ONLINE: Česko staví zábrany proti povodním! Pohotovost v Praze i na jihu Čech

Za poslední den v Povodí Odry nejvíce pršelo v Jeseníkách, kde to bylo až 70 milimetrů na Biskupské kupě nebo 69 milimetrů na Rejvízu v Olomouckém kraji. V dalších částech povodí je úhrn srážek okolo 35 milimetrů a v Beskydech zatím od dvou do deseti milimetrů. Moravskoslezští hasiči v souvislosti s deštěm mají přes 70 zásahů. Většinu z nich ale tvoří preventivní plnění pytlů s pískem, které se do statistiky rovněž započítává. ČTK to dnes řekly mluvčí povodí Šárka Vlčková a mluvčí hasičů Kamila Langerová.

„Máme první stupně povodňové aktivity pod vodními díly Morávka a Olešná,“ uvedla Vlčková. Vzestup vodní hladiny je tam ale způsoben řízeným odpouštěním vody z nádrží, které se povodí snaží připravit a uvolnit v nich prostor. Sedm nádrží je nyní schopno zachytit 120 milionů metrů krychlových vody. „Průtoky se nyní na celém povodí pohybují od třiceti do devadesátidenní vody a mají vzestupný trend. To znamená, že průtoky už jsou zvýšené a stále budou stoupat,“ řekla Vlčková.

Podle Langerové evidují hasiči za posledních 24 hodin k dnešní 06:00 celkem 72 událostí. „Převažují ale události dobrovolných jednotek a s tím spojené plnění pytlů pískem,“ uvedla Langerová. Jen v některých případech hasiči odstraňovali spadlé větve a stromy z vozovek a koryt potoků.