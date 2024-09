ONLINE: Tři oběti záplav v Česku! Rožmberk přetéká. Na Bruntálsku padají domy, další čeká demolice

Záplavy v Moravskoslezském kraji mají tři oběti. Přibyli dva mrtví v Krnově, jeden byl v zaplaveném bytě. Už v neděli našli mrtvou v říčce Krasovce. Extrémní povodně si vyžádaly odstavení teplárny v Ostravě, část města se evakuuje. Povodeň v Zátoru na Bruntálsku, který byl postižen i při záplavách v roce 1997, strhla most a poškodila dva domy. Rybník Rožmberk začal před 10:00 přetékat bezpečnostním přelivem. Voda se rozlévá do krajiny. Bude trvat několik hodin, než se dostane do první obce. Situaci sledujeme na Blesk.cz v online přenosu.