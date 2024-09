ONLINE: Povodně v Česku mají pět potvrzených obětí! Osm lidí se pohřešuje

Průtok Lužnicí pod rybníkem Rožmberkem na Jindřichohradecku stoupá. Voda v řece by se však neměla do čtvrtečního rána výrazněji zvednout a ohrozit Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Ve městě, kde se do Lužnice vlévá Nežárka, a jehož část by se musela za nepříznivého vývoje evakuovat, se hladina drží přibližně na stejné výšce.

„Zatím to vypadá, že by se kulminace řek nemusela potkat. Hladina Nežárky pomalu klesá. Ale nikdo nedokáže říct, jak přesně se vše bude vyvíjet,“ uvedl starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada. Evakuace, která by se dotkla části obyvatel města, by nastala by ve chvíli, kdy by hrozilo, že se řeka dostane přes protipovodňové zábrany. K jejich překonání ve středu vpodvečer chybělo přibližně 80 centimetrů, což je na zhruba na stejné úrovni jako ráno.