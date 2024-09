ONLINE: Čtvrtá potvrzená oběť. První případy rabování, zřícené domy a nařízené demolice

Záplavy v Ostravě způsobily podle odhadů škody za několik miliard korun. Výrazné jsou hlavně na vodohospodářské i dopravní infrastruktuře. Do odhadů nejsou zahrnuty škody, které voda způsobila domácnostem nebo firmám. Obnova města do stavu před povodní bude trvat několik let. Novinářům to ve středu řekl primátor Jan Dohnal (ODS).

„Nebudu teď mluvit o škodách na soukromém majetku, který jde úplně mimo nás. Vůbec netušíme ani škody ve firmách. My ale budeme v jednotkách miliard korun, co se týče škod na infrastruktuře. Jenom škody na vodohospodářské infrastruktuře budou velké, takže se opravdu bavíme o škodách v miliardách,“ uvedl Dohnal. Voda poškodila například kanalizační síť, zatopila ičistírnu odpadních vod. „Samozřejmě velké opravy nás čekají i na dopravní infrastruktuře,“ řekl primátor.