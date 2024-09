ONLINE: 3. stupně na dalších řekách, nejvíc děsí Sázava! Tisíce lidí bez proudu i první evakuace

„Osobně se mě dotkly povodně v roce 2002, kdy jsem se nemohla dostat k rodičům do Jindřichova na Moravě. Z řeky, ve které jsme si jako děti dříve hrály, se stal neuvěřitelný dravec, který zničil z jedné strany přístupovou cestu tím, že zbořil most, druhá cesta byla zaplavena. Přeji nám všem hodně sil při zvládání náročných situací a také to, abychom se nemuseli strachovat o naše blízké. Děkuji všem, kteří se o to snaží!“ vzkázala na Facebooku první dáma Eva Pavlová.