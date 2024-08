Jak se mění přístup Čechů k pivu: Pijí méně, „frčí“ nealko a mladí se vyhýbají hořkosti

Česko je nefalšovaná pivařská velmoc, stále tu lidé pijí zlatého moku daleko více, než jinde na světě. Přesto se jejich přístup k oblíbenému nápoji mění. Piva pijí v porovnání s předchozími roky méně a častěji sahají po jeho nealkoholických verzích nebo po verzích s nižším obsahem alkoholu. Proměna je vidět hlavně u mladší generace, která potřebuje, aby to, co pije, působilo navenek „in“.

Změny si všiml například Český svaz pivovarů a sladoven. Podle něj existuje trend poklesu prodejů českého piva, který pokračoval i v roce 2023. Můžou za něj dle jeho názoru rostoucí ceny, ekonomická nejistota a změny ve spotřebitelském chování zákazníků. „Celkový výstav českého piva v roce 2023 se jen těsně udržel nad hodnotou 20 milionů hektolitrů, což představuje meziroční pokles o 2,7 procenta,“ uvádí svaz a podotýká, že v porovnání s posledním předpandemickým rokem (2019) Češi vypili o 1,35 milionu hektolitrů českého piva méně.

Plzeňský Prazdroj, pod který spadají značky jako Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast, Birell či Velkopopovický kozel přidal i další čísla, která potvrzují, že průměrná spotřeba piva na obyvatele v Česku dlouhodobě klesá. „Loni činila 128 litrů na osobu, zatímco v roce 2022 to bylo 136 litrů, v roce 2009 činila spotřeba na obyvatele 153 litrů piva,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář.

Hitem nealko

Stejně jako svaz říká, že jedním z důvodů je změna životního stylu, a to hlavně u mladších lidí. Ti podle něj vyhledávají nealkoholická piva či nápoje s nižším obsahem alkoholu (tzv. beer mixy). Že existuje kategorie, která získává na oblibě, označuje za pozitivní trend. „Nealkoholická piva v současnosti již zdaleka nejsou jen volbou řidičů. Stávají se první volbou jako osvěžující nápoj, při sportu nebo při posezení s přáteli. Jejich obliba se zvyšuje průřezově napříč většinou skupin dospělých konzumentů,“ konstatuje Kovář.

Také supermarkety změnu zaznamenaly. „Všimli jsme si výrazného nárůstu obliby ovocných piv, známých jako radlery, ať již v alkoholické nebo nealkoholické variantě. Jejich hlavní sezónou jsou letní prázdniny, tedy červenec a srpen, které patří letnímu grilování, a prodá se jich nejvíce. Oblíbené jsou také nealkoholická piva, která v prodejích předčila piva černá,“ říká tiskový mluvčí Penny Tomáš Kubík.

Oblibu ochucených a nealkoholických piv potvrzuje i Iva Pavlousková z komunikačního týmu Tesco. „Prodeje nealko piv a pivních mixů typu Birell, Cool apod. v posledních 2 letech rostou nejvíce z celé kategorie piva. O něco méně rostou také prodeje speciálů,“ říká i mluvčí řetězce Kaufland Renata Maierl.

Ležák stále etalonem

Mladší lidé podle mluvčího Plzeňského prazdroje hořká piva příliš nemusí, vyhledávají nápoje slabší a méně hořké. „Zároveň si ale s konzumací pojí zážitky a očekávají, že to, co pijí a s čím se navenek ukazují, bude dobře vypadat. Ať už se jedná o lahvičku, kterou si vezmou do ruky, nebo způsob, jakým jim bude pivo naservírováno v jejich oblíbeném podniku,“ popisuje, jak je pro mladší generaci důležitý i způsob, jakým pijí pivo. Podle Kováře je odpovědí podniku na tento trend ležák Proud.

Obecně jsou ale v Česku stále nejvíce oblíbené léžáky. „Ležák je pořád etalonem na české pivní scéně a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo něco měnit. Prodeje ležáků z portfolia Plzeňského Prazdroje loni meziročně vzrostly o 3 procenta. Lidé si chtějí dopřát ten nejlepší zážitek a čím dál víc si vybírají piva s plnou a výraznou chutí,“ říká Kovář s tím, že vzrostly prodeje jak Pilsneru Urguellu, tak Radegastu 12. Oblíbená jsou tato piva hlavně u generace X.

Táhnou i třetinky

Co se týče obalů, stále vítězí piva ve skleněných lahvích. Roste ale zájem o plechovky, který je daný právě rostoucími prodeji nealkoholického piva a beer mixů. Sudy v loňském roce mírně klesly a PET lahve se drží podle Plzeňského Prazdroje na stejné úrovni.

Mluvčí Lidl Eliška Froschová Stehlíková však pro Blesk Zprávy uvedla, že nižší podíl prodejů v PET zaznamenali. „Nejpopulárnějším typem obalů zůstává i nadále vratná láhev,“ dodává. „Naši zákazníci stále upřednostňují piva ve skleněných lahvích, kterých se prodá násobně více než těch v plechovkách,“ potvrzuje za Penny Kubík. Tesco si všímá, že roste poptávka po menších baleních (třetinkách), proto jich obchod začal zařazovat více.

Kubík za Penny také upozorňuje, že prodej piva ovlivňuje počasí – typicky se pivo více prodává během horkých dní, ale i sportovních událostí. „Například během nedávného mistrovství světa ve fotbale jsme zaznamenali zvýšené prodeje pivního sortimentu. Dalším klíčovým faktorem jsou slevové akce, které dokáží přitáhnout zákazníky a zvýšit poptávku,“ říká Kubík.

Pavlousková za Tesco říká, že stále více zákazníků nakupuje více stupňová piva, obchod se snaží nabídnout i více zahraničních značek a v jednání je nabídka od malých craftových pivovarů.