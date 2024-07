Kufrový skandál: Čekala i hvězda Ulice Svobodová! 70 % letů bylo zpožděných, říká šéf letiště

Namísto 17 plánovaných odletů jich z neděle na pondělí bylo třeba odbavit 28. „Situace se propsala do následujícího dne, v pondělí se odbavovalo 116 příletů, kde opět přes 70 % procent bylo zpožděno, na situaci společnost nebyla schopná reagovat,“ přiznal.

Ihned prý začali navyšovat počty zaměstnanců a dnes představí krizového manažera, který dohlédne na to, aby do konce sezony podobný kolaps nenastal. Bez zavazadel odletělo v posledních dnech devět linek, v Praze tak zůstalo asi 1 000 kufrů. „Prioritně je nyní dodáme všem, kteří jsou aktuálně na dovolené,“ slíbil včera Lukáš Král ze společnosti Czech Airlines Handling, která se o odbavení kufrů stará. Těm, kteří se naopak vrátili a zatím na zavazadla čekají, je firma bezplatně dopraví domů.

Kvůli kufrovému kolapsu na letišti budou padat hlavy?! Společnost povolala krizového manažera

Letiště o prvním prázdninovém víkendu, od pátku do neděle, odbavilo 178 550 cestujících, tedy o 11 % více než loni (tedy 160 856).

Bez věcí i herečka Svobodová

Do řecké Kefalonie přiletěla v pondělí bez kufrů také herečka Ilona Svobodová (64), známá především jako Jitka Farská z nekonečného seriálu Ulice. „Poprvé jsem si náhodou dala plavky, sukni, tílko a nabíječku do batůžku, jako kdybych to tušila. Tady jsem pak jen dokoupila pár věcí,“ řekla Svobodová Blesku.

Podle instrukcí si herečka sice k nakoupeným věcem schovává všechny účtenky, není si ovšem jistá, zda jí to k něčemu bude a zda jí věci budou zpětně proplaceny.

Tušila problémy. A přišla i vichřice

Jakmile padla poslední klapka devatenácté řady Ulice, chtěla si Svobodová dopřát se svou kamarádkou zasloužený odpočinek. Místo toho ale řešila stovky kilometrů od domova ztrátu svých kufrů. Ještě ve středu byla herečka téměř bez veškerých osobních věcí. „Tady jsem pak jen dokoupila pár věcí,“ hlásila z Řecka. Přestože je vášnivou cestovatelkou, podobnou situaci ještě nezažila. Kufry se navíc neztratily jen herečce, ale rovnou celému letadlu.

„Kdyby jeden, ale všem? Jak se může stát, že si v Praze nikdo nevšimne, že se do letadla nenakládají kufry?“ nechápe herečka. Zdá se, že k tomu všemu jí na dovolené zrovna nepřeje ani počasí. „Je tu vichřice. Ale kufry by prý měly dnes ve 13.20 hodin odletět z Prahy, tak uvidíme,“ nechala se slyšet.

Svobodová si navíc není ani jistá, zda kufry zůstaly v Česku, nebo omylem odletěly do jiné země. Letuška totiž před startem pasažéry společnosti Smartwings mířící do Řecka přivítala s tím, že míří do bulharského Burgasu. Poté se sice opravila a uvedla správnou cílovou destinaci, ve Svobodové to ale příliš důvěryhodnosti nevzbudilo. „Je možné, že se kufry nacházejí v Bulharsku. Je zarážející, že si absolutně nikdo nevšimne toho, že nikdo nenakládá kufry do letadla,“ divila se.

Turecko táhne, Antalya kolabovala

Kolaps v minulých dnech řešilo zejména turecké letiště Antalya. Bylo to způsobené problémy s řídícími letového provozu, kapacitou a obecně s obrovskou poptávkou na lety. „Jen za dnešek je nebo bylo podáno přes 700 letových plánů. A to ještě dávno není konec dne,“ popsal úterní situaci dispečer letecké dopravy. Česká letecká společnost Smartwings uvedla, že je situace naprosto nepřijatelná, a dokonce zvažovala do oblasti zrušit lety, stejně jako velcí hráči, například Ryanair.