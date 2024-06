Aerolinky Smartwings jsou na prodej: Mají se Češi bát zdražení dovolené?

Letecká společnost s českými vlastníky se prodává. Jako potenciální kupci se hlasí jak zájemci z řad aerolinek, tak i firmy, které na českém trhu v cestovním ruchu už podnikají. Cestovní kanceláře se bojí vzniku monopolu, na který by pak mohli doplatit i klienti, a to tak, že by jim zdražily zájezdy, píše web tn.cz

Podle mluvčí společnosti se ani dopravce netají tím, že znovu hledá vlastníky. „Smartwings průběžně dostávaly a dostávají nabídky na partnerství. Pro Smartwings je hlavním kritériem při evaluaci jakékoli nabídky dosažení maximálních synergií a posun společnosti směrem k většímu podílu na trhu,“ uvedla pro tn.cz mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.

Kdo může leteckou společnost koupit? Vzhledem k tomu, že se českému dopravci po koronavirové pauze ekonomicky daří, web spekuluje o tom, že se může jednat o obchod v řádech miliard korun. Kromě zájemců ze zahraničí prý v úvahu přichází i tuzemský hráč, který na českém trhu v cestovním ruchu už působí.

„Pokud by to koupil některý z velkých hráčů, tak by to určitě byl otřes pro trh, protože by vznikla velká dominance. A těžko by se dalo mluvit o tom, že to není něco, co by mohlo ostatní poškodit,“ sdělil pro tn.cz Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR s tím, že si existenci českého cestovního ruchu bez Smartwings neumí představit. „Předpokládejme, že z těch 200 letů denně, které Smartwings létá, tak téměř v každém letadle dominantně sedí české cestovní kanceláře,“ vysvětlil.

Reakce cestovek

„V tuto chvíli k tomuto tématu nemáme více detailů. Letecká společnost Smartwings je naším dlouhodobým obchodním partnerem a přirozeně sledujeme, jak se bude situace ohledně potenciálního prodeje vyvíjet. Aktuálně pokračujeme ve spolupráci a je předčasné komentovat případné budoucí směřování,“ sdělila k problematice CK Čedok.

„Ať to bude, kdo to bude, tak předpokládám, že takto velkou fungující firmu kupuje proto, aby ji dále rozvíjel,“ řekl mluvčí CK Alexandria Petr Šatný, který ale nevěří, že by velká obchodní transkace měla vliv na cenu zájezdů, a to jak v letní, tak i v zimní sezoně.

Co na to antimonopolní úřad?

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v současné chvíli nemá žádný návrh na povolení převzetí společnosti Smartwings. To samozřejmě neznamená, že v budoucnu nějaký návrh nemůžeme obdržet,“ cituje web tn.cz Martina Švandu, mluvčího antimonopolního úřadu.