Definitivní konec Jaromíra Soukupa v televizi: Přišel o TV Barrandov!

Zkušený obchodník s pohledávkami Jan Čermák definitivně ovládl klíčovou firmu Jaromíra Soukupa, a stal se tak novým mediálním hráčem na tuzemském trhu, informaci přinesl Deník N s tím, že celá transakce byla dopředu naplánovaná, a to už od podzimu loňského roku.

Valná hromada odvolala podnikatele Jaromíra Soukupa z představenstva společnosti Barrandov Televizní studio, která provozuje televizi Barrandov.

Podnikatel Čermák tak dostal Soukupa z poslední stěžejní pozice, ze které ještě mohl mít alespoň částečný vliv na chod TV Barrandov. Deník N uvádí, že tak přišel o to, co pro Soukupa bylo naprosto klíčové, a to je publicita a participace na veřejném dění.

Definitivním krokem k plnému ovládnutí televize Barrandov bylo jednání valné hromady. Ta se sice konala už před měsícem, zápis z jejího jednání byl zveřejněn teprve v těchto dnech.

„Nemám pocit satisfakce, jsem unavený. Byl to složitý a dlouhý proces a vím, že nás čeká ještě minimálně rok tvrdé práce,“ svěřil se Čermák Deníku N krátce po ovládnutí televize Barrandov.

Odvolání Soukupa a jeho party

K otřesu v kíčových pozicích mělo dojít právě na zlomové valné hromadě. Čermák, který tehdy zasedání předsedal, odvolal s pomocí spřáteleného fondu IFIS Jaromíra Soukupa z pozice jediného člena představenstva. Na jeho místo dosadil sám sebe.

V dozorčí radě dále skončila Soukupova pravá ruka a bývalá provozní ředitelka mediální agentury Médea Jitka Věková. Nahradila ji Čermákova manažerka Andrea Geyer, která nyní stojí v čele vydavatelství Empresa Media, agentury Médea, i v TV Barrandov.

Soukup tak přišel o poslední možnost, jak dění v televizi, která pro něj byla klíčová, ovlivňovat, naopak Čermák tímto krokem definitivně završil ovládnutí TV Barrandov. Stal se tak novým hráčem na českém mediálním trhu.