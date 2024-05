Jaromír Soukup na ústupu z obrazovky: Ztratil své impérium! Rýsuje se velký návrat do televize?

Kupní cena není známa. Čermák již od podzimu loňského roku v Emprese vlastnil poloviční podíl a zajišťoval provozní financování televize.

Soukup pro Deník N popřel, že by Čermák získal v Emprese 100 procent. „Říkám vám, jak to je, tedy 50/50. Je tam nějaký chybný zápis. To bude opraveno, počkejte do zítřka,“ sdělil redakci Deníku N. Soukup současně vyloučil, že by Čermák převzal jeho podíl v TV Barrandov bez jeho vědomí. Vyjádření Čermáka ČTK zjišťuje.

Čermák již dříve uvedl, že skupinu čeká reorganizace, stabilizace a ozdravení hodnotných aktiv, zejména televize a časopisů s tím, že cílem projektu je ve střednědobém horizontu prodej novému strategickému vlastníkovi.

Podle Hospodářských novin se pravděpodobně blíží konec moderování pořadů Soukupem ve vysílání TV Barrandov. „Čermák má pro tento scénář v pozoru zpravodajský tým kolem Jitky Obzinové a Vladimíra Pinkera, zkušených mediálních matadrů z konkurenčních televizí,“ uvedly Hospodářské noviny.

Barrandov Televizní Studio získalo na konci letošního února tříměsíční ochranu před věřiteli, kterým v té době dlužilo 991 milionů korun. Následně v březnu soud schválil moratorium i pro firmu Media Master, která zajišťuje reklamu pro programy televize Barrandov.

Barrandov TS v současnosti vysílá televizní programy TV Barrandov, Krimi Barrandov a Kino Barrandov. Ty měly v dubnu podle měření Asociace televizních organizací podíl na sledovanosti 2,2 procenta mezi diváky staršími 15 let. Empresa Media vedle provozu Barrandov TS vydává časopisy Týden, Sedmička, Interview a Instinkt.