Obří problém Jaromíra Soukupa: TV Barrandov dluží skoro miliardu a jdou po ní exekutoři

Skoro miliardu korun dluží firma Barrandov Televizní Studio podnikatele Jaromíra Soukupa. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes v insolvenčním rejstříku. Městský soud v Praze v pondělí vyhlásil na návrh firmy tzv. moratorium na majetek dlužníka, které má chránit společnost před věřiteli. Ochrana platí tři měsíce, což má podle soudu poskytnout firmě čas na přípravu reorganizace.

Barrandov Televizní Studio oznámilo v návrhu moratoria, že má závazky za více než 991 milionů korun. S moratoriem podle firmy souhlasí věřitelé stojící za nadpoloviční většinou závazků. Na vyhlášení moratoria upozornil server iROZHLAS.cz, podle něhož Soukup žádá ochranu především před firmou Knowlimits Group, která už své pohledávky začala vymáhat pomocí exekutorů.

Soukup v návrhu moratoria píše, že již dříve dosáhl vyhlášení individuálních moratorií, tedy ochrany před konkrétními věřiteli, a to před firmami Knowlimits Group a Barrandov Studio. Podmínkou této ochrany bylo zahájení preventivní restrukturalizace do 14. února. Podle Soukupa ale nakonec zahájení restrukturalizace nebylo možné, protože se nepodařilo odložit splatnost některých závazků a firma se dostala do platební neschopnosti. Proto požádala o tříměsíční ochranu před všemi věřiteli.

Barrandov Televizní Studio nyní podle návrhu plánuje podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace. „V tuto chvíli (firma) sestavuje reorganizační plán, který zamýšlí předložit věřitelům k hlasování ještě před zahájením insolvenčního řízení,“ uvádí v návrhu Soukup. Firma předpokládá, že plán předloží věřitelům před vypršením tříměsíční ochrany.

Kanály televize Barrandov kvůli dluhům za energie 20. ledna zhruba devět hodin nevysílaly po odpojení od dodávky proudu. Vysílání obnovily po napojení provozů televize na dieselové agregáty. Spolumajitel Barrandova Jan Čermák tehdy Deníku N řekl, že televize dlužila dodavateli energií.

Loni na podzim získal poloviční podíl ve společnosti Empresa Media, která vlastní i Barrandov Televizní Studio či vydává časopisy Týden a Instinkt, od Soukupa podnikatel Jan Čermák. Jediným členem představenstva firmy Barrandov Televizní Studio je podle obchodního rejstříku dál Soukup. Empresa Media má podle dřívějších informací také dluhy v řádu stovek milionů.