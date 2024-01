Proč Soukupovi zhasla televize? Dluh 14 milionů za elektřinu!

Na to se během víkendu snažil odpovědět majitel poloviny mediální skupiny Jaromíra Soukupa (54) Jan Čermák. Podle něj je dluh za energie studiím miliardáře Tomáše Chrenka (60) celkem 12 až 14 milionů korun. Čermákovi lidé se snažili domluvit splátkový kalendář, ale... „Ochota dodavatele se blížila bodu nula. Ale začali jsme něco platit, byli jsme dohodnuti, že se tento týden bude pokračovat. Jenže oni to v mezidobí dali do exekuce, což nám zapomněli sdělit. To jsme vnímali jako porušení dohody,“ prohlásil Čermák v rozhovoru pro Deník N s tím, že ale zkrátka dluh za energie mají a jsou si toho vědomi.

Nefunkční TV Barrandov | archiv Blesku

Zásah techniků

Zároveň nastal problém v rozdílném výkladu toho, kdy vlastně chce Barrandov Studio elektřinu televizi vypnout. „Včera (v pátek, pozn. red.) nám tedy v deset hodin ráno oznámili, že pokud nebude v pátek uhrazena částka aspoň tři miliony korun, vypnou o sobotní půlnoci zdroj energie. Zajistili jsme náhradní generátory, ale bohužel výklad sobotní půlnoci byl jiný a vypnuli to včera o půlnoci a nám nakonec zkolabovalo vysílání úplně,“ popsal pro Deník N Čermák s tím, že ve čtyři hodiny přijeli k televizi jím najatí technici, zprovoznili náhradní dodávku energie a nahazovali servery a veškerou televizní techniku.

Vysílání přes generátory je podle něj provizorní řešení. „Tento nouzový provoz pojede v řádu dnů. Je to už v právním řešení, ale není to ještě uzavřené, tak to nechci publikovat. V pondělí to snad už budeme mít na stole,“ dodal Čermák. Za generátory podle něj dali zálohu půl milionu korun. Další výdaje v řádu stovek tisíc korun spolkne spálená nafta a hodiny používání.