Výhra Jaromíra Soukupa. Televize Barrandov má zpátky elektřinu, dluhům navzdory

Dodávky elektřiny společnost Barrandov Studio přerušila před třemi týdny, kanály televize Barrandov kvůli tomu v sobotu 20. ledna zhruba devět hodin nevysílaly. Majitelé televize Jaromír Soukup s Janem Čermákem se po neúspěšném vyjednávání s Chrenkovou firmou obrátili na Obvodní soud pro Prahu 5, podle deníku argumentovali tím, že televize nemůže bez elektřiny vykonávat podnikatelskou činnost. „Požádali jsme o ochranu před věřiteli, soud to akceptoval, a v souladu s tímto moratoriem nařídil, že nás musí znovu připojit,“ sdělil Deníku N Čermák. Obnovení dodávek potvrdil i generální ředitel společnosti Barrandov Studio Petr Tichý.

Televize zatím ale stále vysílá s využitím záložních zdrojů. „Proud už máme, ale připojení na televizi ještě potrvá. Během vypojení nám totiž vyhořela jedna část, takže to není jednoduché připojit zpět,“ uvedl Čermák. „Proto dnes o půlnoci plánujeme zhruba na půl hodiny řízené vypnutí televize, abychom ji mohli připojit zpět,“ dodal. Televize si navíc podle Čermáka předjednala možnost dodávek od Pražské energetiky (PRE).

Firma Barrandov Studio vlastní areál, v němž televize Barrandov sídlí. Čermák dříve Deníku N řekl, že televize dlužila společnosti Barrandov Studio za energie zhruba 12 až 14 milionů korun a z toho chtěl dodavatel ihned uhradit tři miliony. Televize ale potřebovala peníze na výplaty zaměstnancům, a proto celou částku nezaplatila a dodavatel elektřinu odpojil. Provoz na dieselové agregáty byl podle Čermáka nouzovým řešením, které stojí stovky tisíc korun denně.

Zadlužená společnost Barrandov Televizní Studio má kvůli exekuci zablokované bankovní účty a nemůže provádět finanční operace. Firma Jaromíra Soukupa, do které loni na podzim vstoupil investor Čermák, získala v lednu dočasnou ochranu před klíčovým věřitelem, kterým je společnost Knowlimits Group. Její pohledávka tehdy byla 70 milionů korun. Vůči Knowlimits Group soud povolil televizní společnosti využít nově vzniklého institutu individuálního moratoria, stejně podle Deníku N rozhodl i ve vztahu ke Chrenkově společnosti Barrandov Studio.

Televize Barrandov získala licenci při digitalizaci pozemního vysílání a vysílat začala 11. ledna 2009, původně patřila barrandovskému filmovému studiu, od kterého získala jméno. Soukup ji koupil v roce 2012 od jeho vlastníka Chrenka a postupně se stal hlavní tváří své stanice, když moderoval diskusní pořady, zpravodajství, a dokonce i lifestylové magazíny. Televize Barrandov ovšem postupem času začala ztrácet diváky, zatímco za rok 2017 vykázala mezi lidmi staršími 15 let sledovanost 8,66 procenta, o rok později už 6,91 procenta a za rok 2022 to už bylo pouze 3,21 procenta. Ekonomické potíže televize souvisejí právě s nízkou sledovaností.

Video Jaromír Soukup v Clash of the stars: Proboha, do čeho to jdu? - David Turek