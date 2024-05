ČT se chystá na krizi v případě nezvýšení poplatků: Razantní omezení tvorby a vyhazovy

Česká televize v přípravě rozpočtu na příští rok počítá s variantou, že bude muset omezit výrobu premiérových pořadů o 40 až 45 procent. Na výrobu pořadů přitom například letos plánuje v rozpočtu vynaložit téměř 2,6 miliardy korun. ČTK to dnes řekl Radek Konečný z tiskového oddělení.

K razantnímu omezení by musela přistoupit v případě, že by legislativním procesem neprošly novely mediálních zákonů, které mimo jiné zvyšují televizní poplatek pro příští rok o 15 korun na 150 korun měsíčně nebo rozšiřují okruh poplatníků o uživatele mobilních zařízení nebo internetu. Novely musí schválit vláda a poté je čeká schvalování v Parlamentu, kde nemají jednoznačnou podporu.

„V listopadu musí vedení televize Radě ČT předložit ke schválení rozpočet na příští rok, rozpočet založený na tou dobou platné legislativě. Pokud bychom mluvili například v makročíslech výroby ČT, znamenalo by to v premiérové výrobě propad o více než jednu třetinu. Pravděpodobně počítejme někde mezi čtyřiceti a pětačtyřiceti procenty. Taková by byla realita,“ uvedl Konečný.

Snižování nákladů by se dotklo také zaměstnanců. Podle Konečného by se muselo přistoupit ke snižování jejich počtu napříč televizí. ČT v současnosti zaměstnává asi 3000 lidí. Podle informací ČTK už dostaly jednotlivé útvary zadání, aby navrhly personální úspory.

V případě zvýšení poplatku by Česká televize získala příští rok navíc do rozpočtu 865 milionů korun. Letos přitom hospodaří s rozpočtem 7,95 miliardy korun. Počet poplatníků by se zvýšil o 615 tisíc na 3,95 milionu.