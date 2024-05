Vémola vs. Végh 2 - Odveta století: Získejte zdarma vstupenky na Oktagon 58

Oktagon 58 na stadiónu v Edenu vypukne již 8.6. Pod širým nebem si to v hlavním zápase galavečera rozdají Karlos „Terminátor“ Vémola a Attila Végh v odvetě století. Krýt záda jim bude celá řada dalších vynikajících bojovníků a spousta skvělých soubojů, velkých soubojů. Vyhrajte nyní vstupenky na tento velkolepý turnaj díky Blesku.

Pot. Adrenalin. Fandění. Bitva velikánů. To bude Oktagon 58. Po 4 letech se proti sobě do ringu postaví bijci Karlos Vémola a Attila Végh. Epický souboj, u kterého můžete být i vy! Hrajte s Bleskem o 2x 2 vstupenky na nezapomenutelný večer v pražském Edenu, který se zapíše do dějin Česka a Slovenska.

Když proti sobě v roce 2019 poprvé v O2 aréně Karlos Vémola a Attila Végh stanuli, šlo o jednu z největších sportovních událostí v rámci MMA. Galavečer plný hvězd se pro jednoho z nich stal splněným snem a pro druhého prohrou, kterou má po letech šanci zvrátit!

