Češi volí práci podle způsobu dojíždění. Psycholožka řekla, proč je to pro ně důležité

Způsob dopravy do práce patří u Čechů mezi jeden z nejdůležitějších faktorů, podle kterého si své zaměstnání vybírají. Nejčastěji za dojíždění dávají do tisícovky korun měsíčně, 16 procent lidí tato doprava stojí až 5000 tisíc korun měsíčně. Ukázal to průzkum agentury Ipsos, ze kterého také vyplynulo, že většina firem s dopravou nepomáhá. Podle psycholožky Martiny Mikeskové jde přitom o jeden z nejoblíbenějších benefitů mezi zaměstnanci, protože jim ulehčuje život.