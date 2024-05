Špičkoví právníci exkluzivně ZDARMA poradí na Horké lince Blesku: Vyřešte sousedské vztahy, exekutory i výživné!

JUDr. Jaroslava Šafránková, Advokátní kancelář Šafránková & Vrba

Vlastnictví nemovitosti je radost, ale i starost. A je jedno, jestli jde o rodinnou vilu, zahradu, či jen garáž. Problémy můžou způsobit nejen změny zákonů, ale i dědictví, prodej, nebo koupě. Koupili jste nemovitost a po pár měsících vám upadl okap, nebo začalo téct střechou? Pokud kvůli tomu chcete zpětně získat slevu z kupní ceny, tak snadné to nebude.

„Je třeba si uvědomit, že je nutné odlišovat, co je vadou, ať už skrytou nebo na první pohled patrnou, a co je opotřebením nemovitosti. Kupujete-li 100 let starou nemovitost, pak je celkem nepochybné, že nemůžete předpokládat, že tato nemovitost bude splňovat nároky stavebního zákona z roku 2024. Stává se, že někteří lidé předpokládají, že tomu tak bude, podají žalobu a pak se opravdu diví, že žaloba není úspěšná,“ vysvětluje JUDr. Jaroslava Šafránková.