Daňová přiznání nebo datová schránka v mobilu. Aplikace Portálu občana má přilákat statisíce Čechů

Počet uživatelů Portálu občana, který slouží pro kontakt lidí se státní správou, by se mohl zvýšit ze současných 1,2 milionu na 1,6 až 1,7 milionu na konci letošního roku. K nárůstu by měla přispět jeho mobilní verze, kterou dnes Digitální a informační agentura (DIA) oficiálně spustila. ČTK to řekl ředitel agentury Martin Mesršmíd. Mobilní aplikace je ke stažení v obchodech App Store a Google Play.