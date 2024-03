Třetina Čechů bude do roku 2030 obézních, varuje WHO. Lékaři: Ohrožená jsou i batolata

Obézní bude podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 2030 více než třetina Čechů. Ministerstvo zdravotnictví (MZd) to uvedlo ve strategickém dokumentu Zdraví 2030. Před pěti lety byl jejich podíl asi 26 procent žen a necelá třetina mužů. Ministerstvo zdravotnictví v současné době data pravidelně nesbírá, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek ČTK řekl, že změnit by se to mohlo od roku 2025 nebo 2026.