Co když udeří další nemoc? Připravit nás má pandemická úmluva i nový český institut

Další nebezpečná nemoc přijde. Není otázkou zda, ale kdy. To letos prohlásil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Ghebreyesus. Podle něj by státy v přípravách na budoucí pandemii měly spolupracovat a podepsat v květnu chystanou pandemickou úmluvu. Co je to a jak přípravy probíhají v Česku?