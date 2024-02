Další protest zemědělců: Traktory napříč Českem, provoz z Hodonína na Slovensko stojí!

Ještě před ohlášeným začátkem protestní akce v 10:00 zastavili zemědělci provoz na hraničním přechodu na Slovensko v Hodoníně. Pomalu jedoucí stroje komplikovaly příjezd do Hodonína už kolem 9:00, na hranicích zastavily asi o půl hodiny později a kolonu nebylo možné projet. Několik stovek strojů zdobí většinou české a někdy i moravské vlajky. Někteří zemědělci na traktory vylepili plakátky formátu A4 shrnující důvody protestu. Ten se koná na řadě míst Česka, hlavní akce se ale koná v Hodoníně.

Po 10:15 se traktory na hranici seřadily do tří řad, ze slovenské strany ojediněle projížděly osobní auta i kamiony. Před 10:30 se na slovenské straně postavily dvě řady traktorů a zcela uzavřely průjezd přes hranici i z druhé strany.

Situace v jiných krajích

Ve Středočeském kraji se na protestní jízdu policejní mluvčí Vlasty Suchánkové vydalo 162 traktorů a dalších strojů. První stroje z přibližně tříkilometrové kolony přijely do Kolína před 8:30. Na velkém kruhovém objezdu u nádraží, což je kolínský dopravní uzel, stojí u každého z výjezdů policejní hlídka. Traktory intenzivně troubí.Zásadní dopravní problémy v kraji nejsou.

„Jsme si vědomi toho, že dopravu budeme značně zdržovat, ale už jsme zoufalí a potřebujeme se nějak ozvat, protože to, co na nás jde z Evropy, nám život hodně ztěžuje,“ řekl předseda kolínské agrární komory a místopředseda Zemědělské akciové společnosti (ZAS) Bečváry Vojtěch Kšírl. Na traktorech jsou transparenty s hesly jako: „Živíme tuto zemi!“, „Stop Green Deal!“ nebo „Stop byrokracii, selský rozum zpět!“.

V Libereckém kraji se zapojili zemědělci se zhruba 60 až 70 traktory a další zemědělskou technikou. Rozdělení jsou na dvě částí, jedna skupina vyjela po 9:00 z Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku a cestou se k ní přidají další zemědělci, druhá skupina jede z Brniště na Českolipsku. Setkají se na hraničním přechodu u česko-polské hranice v Hrádku nad Nisou na Liberecku, kde zůstanou zhruba do 12:00. ČTK to dnes řekl předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje Robert Erlebach.

„Není cílem jakkoliv znepříjemnit život lidem, ale především upozornit české i evropské politiky na problémy farmářů. Ti se potýkají s nízkými výkupními cenami komodit a zároveň vysokými náklady, které ještě rostou kvůli řadě populistických politických rozhodnutí. Zemědělci jsou z této bezvýchodné situace zoufalí a neví, co mají čekat v blízké budoucnosti, natož v té vzdálené,“ uvedl Erlebach.

Olomoucký kraj

Několik stovek traktorů vyjelo v Olomouckém kraji z areálů zemědělských podniků do čtyř okresních měst, Zemědělské stroje projedou Olomoucí, Prostějovem, Šumperkem a Přerovem po stanovených trasách, řidiči musí v době protestu počítat s možnými komplikacemi na silnicích. Z Jeseníku zemědělci vyrazili na hraniční přechod s Polskem, kde se setkají s polskými kolegy. Protest organizují Agrární komora České republiky a Zemědělský svaz ČR.

Několik desítek traktorů dnes ráno vyrazilo do Olomouce z Příkaz, které leží v hlavní pěstitelské oblasti regionu. Zemědělci na traktory umístili české vlajky a plakáty s nápisy „Chceme produkovat potraviny, ne papíry!“ či „Chceme být rolníky, ne nevolníky!“. „Jsou tady farmáři všech různých skupin. Nejsou tady určitě pouze agrobaroni, jak jsme mnohdy nazýváni. Jsou tady i malí farmáři, kteří mají do 50 hektarů a ozvali se, že se chtějí k protestu připojit, protože je trápí stejné problémy jako nás, a to je zvýšená byrokracie či aktuálně zvýšená daň z nemovitosti. Chceme protestem ukázat problémy v zemědělství a upozornit na to, že jsme tu pro lidi,“ řekla novinářům předsedkyně představenstva ZD Unčovice Milada Rašková Měsícová.

Z Mrákova na Domažlicku vyjelo přes 40 traktorů s českými vlajkami, více než půlkilometrová kolona. Směřují na hraniční přechod Folmava. Na mezinárodní silnici I/26 do Německa vyjedou u České Kubice. Hlavní tah z Kubice na Folmavu bude zhruba na půl hodinu až hodinu v obou směrech uzavřený. Na Folmavě se přidají bavorští farmáři, zatím nenení jasné, kolik jich bude, řekl ČTK ředitel domažlické Agrární komory (AK) Ludvík Jírovec.

Podle předsedy Zemědělského a obchodního družstva Mrákov Jiřího Schambergera farmáři protestní akci hodně podporují. „Jedou zástupci z celého okresu, ze všech farem - velkých i malých včetně soukromých zemědělců,“ uvedl.

Na letiště Březno na Chomutovsku se začínají sjíždět protestující sedláci. V čele kolony zemědělských strojů je traktor s nápisem „Za udržitelnost zemědělství v celé Evropě“, zdobí ho česká vlajka, zjistila na místě ČTK. Dorazit by mělo zhruba 80 zemědělců. Pojedou přes obchvat kolem Chomutova a zamíří k hraničnímu přechodu Hora Sv. Šebestiána, kam má přijet asi 40 kolegů z Německa.

Na akci dohlíží policie. Cestou k letišti reportéři ČTK žádná policejní vozidla nemíjela. Policejní mluvčí Miroslava Glogovská nicméně informovala, že policisté přijali dopravně bezpečnostní opatření. Lze očekávat, že budou hlídky na cestě k hraničnímu přechodu a v jeho okolí.