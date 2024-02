Proč EU dováží obilí z Ruska, když s ním je ve válce? Zemědělci s traktory zablokují hranice

„Je to symbolická akce. Chceme upozornit na ten problém a zároveň si uvědomujeme, že občané v ČR nejsou zvědaví na to, aby stáli někde v dlouhých kolonách za traktory,“ řekl Doležal. K hranicím proto podle něj zemědělská technika vyjede mimo dopravní špičku. „Vybereme si takové hraniční přechody, kde ty traktory budou vidět, nicméně dopravci stále budou moci projet,“ doplnil Doležal. Nevylučuje ale, že na některých místech mohou být hranice dočasně zablokované. Zemědělci podle něj zveřejní také společný manifest s konkrétními požadavky vůči EU.

Zemědělcům podle Doležala vadí zejména vysoká byrokratická zátěž a množství kontrol, které na ně uvaluje Evropská unie. Předmětem protestů ale bude také dovoz zemědělských komodit z Ukrajiny a dopady Green Dealu, tedy unijní Zelené dohody pro Evropu. „Podle našeho názoru není (Zelená dohoda) správně implementována, zatěžuje zemědělce a zdražuje jim produkci, která pak není konkurenceschopná na evropském trhu,“ doplnil Doležal.

Protesty zemědělců v Evropě a reakce na ně budou také tématem mimořádné schůzky ministrů zemědělství EU, která se uskuteční v pondělí 26. února v Bruselu. Agrární komora podle Doležala bude požadovat, aby Evropská komise rozhodla o výrazných regulatorních a administrativních úlevách nebo úpravě bezcelní dohody mezi EU a Ukrajinou. „My navrhujeme polocelní systém, jakýsi systém vratných kaucí,“ řekl. Spočíval by podle něj v tom, že by dovozci na hranicích EU s Ukrajinou složili kauci, a pokud by zboží bylo finálně dovozeno do země mimo EU, tak by se jim kauce vrátila.

Zemědělcům podle Doležala vadí ale také dovozy z jiných zemí mimo EU než z Ukrajiny, do Evropy se například čím dál častěji dováží obiloviny a olejniny z Ruska, řekl. „Já nechápu, proč se tady bavíme o tom, že Evropa je ve válce s Ruskem, a zároveň sem dováží obiloviny z Ruska, které jsou ale levnější, protože nejsou greendealové (nepodléhají Zelené dohodě),“ uvedl.

Do společného evropského protestu se z ČR podle Doležala kromě Agrární komory zapojí také Zemědělský svaz, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků a část členů Asociace soukromého zemědělství. „Vyzýváme nyní zemědělce, kteří nejsou v žádné organizaci, případně jsou z jiných organizací, aby se k naší akci připojili. Akce nemá žádný politický cíl, jde nám pouze o budoucnost českého zemědělství, která je teď v ohrožení,“ uvedl.