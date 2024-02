Ministerstvo po kolapsu systému neprodlouží termín pro přihlášky na střední. Cermat čeká kontrola

Termín pro podávání přihlášek na střední školy ministerstvo školství neprodlouží, zůstává do 20. února. Ministerstvo to dnes oznámilo ČTK, chce zachovat čas pro ředitele škol na kontrolu přihlášek. Prodloužení lhůty ministerstvo zvažovalo kvůli problémům v systému elektronických přihlášek, který se minulý týden namísto ve čtvrtek ráno otevřel zájemcům o studium a jejich rodičům až v pátek pozdě večer.

„Prodloužení termínu podávání přihlášek by zkrátilo dobu, ve které mohou ředitelé přihlášky zkontrolovat, naplánovat školní kola přijímacích zkoušek a kontaktovat uchazeče a rodiče v případech, kdy je nutné řešit individuální situace,“ uvedlo ministerstvo. Za první tři dny fungování elektronického systému lidé podle ní podali téměř 20.000 přihlášek.

Za přípravu přijímacího řízení včetně elektronického systému je zodpovědná státní organizace Cermat. Otevření přihlášek přes internet, které stát letos zavedl s cílem zjednodušit proces přijímání na střední školy a omezit chaos z předchozích let, Cermat minulý týden pozdržel kvůli problémům s nahráváním příloh a následnému ověření bezpečnosti. Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí minulý týden uvedl, že by byl raději, aby se termín pro podání přihlášek kvůli napjatému harmonogramu neprodlužoval.

Kontrola v Cermatu

V Cermatu se uskuteční kontrola efektivity hospodaření a personálních nákladů. Novinářům to dnes po jednání o prodloužení termínu podávání přihlášek na střední školy řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Kontrola by se měla zaměřit na hospodaření organizace nejen v současnost, ale za posledních deset let.

"Já jsem už rozhodl o tom, že v Cermatu proběhne kontrola efektivity hospodaření a těch personálních nákladů v souvislosti s přípravou toho systému. Považuji to za správné, protože je jasné, že ve státní sféře musíme postupovat hospodárně a s maximální mírou transparentnosti," řekl Bek.

Synovi ředitele Cermatu Miroslava Krejčího vyplatila tato příspěvková organizace nepřímo desítky tisíc korun. Krejčí dříve serveru Seznam Zprávy řekl, že jeho syn dostal od Cermatu zaplaceno za různé práce, které pro organizaci dělal, asi 50.000 korun hrubého. Šlo podle něj například o grafiku pro maturitní zpravodaj, práci na aplikaci Tau (Trénuj a uč se) nebo práci na webu prihlaskynastredni.cz. Aplikace Tau má studentům pomoci s procvičováním přijímacích testů na střední školy.

Podle Krejčího není na tom, že jeho syn dostal od Cermatu za práci zaplaceno, nic špatného. Krejčího syn se podílel i na přípravě elektronického systému přihlašování na střední školy (DiPSy). Krejčí dříve uvedl, že tuto práci dělal zadarmo.

Uchazeči mohou přihlášky na školy vedle plně elektronického způsobu podávat také takzvanou hybridní formou, tedy kombinací tištěných přihlášek s podporou elektronického systému, případně stejně jako v předchozích letech papírovou formou. Hybridních přihlášek bylo o víkendu podáno zhruba deset procent, uvedl dříve ředitel Cermatu.

Na střední školy by se letos mělo podle ministerstva hlásit až 106.000 žáků devátých tříd základních škol a tisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo dospělých uchazečů, kteří se hlásí do dálkového či večerního studia. Krejčí ČTK dříve řekl, že se počítá zhruba se 120.000 uchazeči.

Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se konají 12. a 15. dubna, pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 16. a 17. dubna.