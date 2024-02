Přihlášky na střední NOVĚ: Příprava na přijímačky, termíny a tipy, jak zvládnout test

Administrace zkoušek letos probíhá zcela novým způsobem. Na rozdíl od loňska je možné podat si přihlášky až na 3 střední školy. Zároveň je celý systém digitalizován, což jednak znamená, že přihlášku je možné podat elektronicky přes stránky www.dipsy.cz (ale stále je zachována možnost i papírového podání), a také celý systém vyhodnocování výsledků a zapisování žáků do škol probíhá elektronicky. Co to znamená?

Právě únor a březen jsou okamžikem, kdy se žáci naplno vrhají do systematické přípravy na přijímací zkoušky. I když je letos velká pravděpodobnost bezproblémového přijetí většiny uchazečů, výběr škol, stejně jako příprava na přijímačky by měly vycházet z realistických studijních předpokladů dítěte.

4. Jak se poprat s testem

Rada č. 1:

Základem jednotné přijímací zkoušky jsou tzv. didaktické testy z českého jazyka a matematiky, obsahově vymezené Rámcovým vzdělávacím programem. Jinými slovy v testech by nemělo být nic, s čím se žáci nesetkají v průběhu školní docházky a struktura testů není souborem náhodných úloh, ale má jasně danou strukturu. Představu o podobě testů si můžete každý udělat na základě ilustračních testů nebo testů z předešlých let, které Cermat každoročně zveřejňuje na svých stránkách.

Rada č. 2

Testy mají jasně daný časový limit (český jazyk 60 minut, matematika 70 minut) a proto je dobré zkoušet si řešit testy z minulých let pod “tlakem” a s tímto časovým omezením. Pokud si s nějakou úlohou nevíte rady nebo ji nestihnete vyřešit včas, je samozřejmě dobré se s úlohou poprat dodatečně i po vypršení časového limitu.

Rada č. 3

Testy používají různé typy úloh. V českém jazyce lze narazit na otevřené i uzavřené úlohy. U otevřených odpovídá žák svými slovy, uzavřené úlohy pak buď nabízejí výběr z několika odpovědí nebo požadují seřazení odpovědí podle zadání či odpověď Ano/Ne.

Stejně tak v matematice se vyskytují úlohy otevřené a uzavřené. Při uzavřených odpovědích žák vybírá správnou odpověď z určité nabídky, u otevřených ji sám vytváří, tedy počítá nebo rýsuje. Pozor, v některých otevřených úlohách je požadován a hodnocen i postup řešení, nejen správný výsledek.

Rada č. 4

Kalkulačka sice může výrazně urychlit řešení úloh při přípravě, ale pozor, při samotné zkoušce není povolena! A stejně tak nejsou povoleny ani matematické tabulky. Z pomůcek smí mít žák s sebou pouze modře nebo černě píšící propisovací tužku, v případě testu z matematiky ještě rýsovací potřeby.

Rada č. 5

Maximálně lze získat 50 bodů z matematiky a 50 bodů z českého jazyka. Protože se za špatnou odpověď neodečítají body, vyplatí se u uzavřených úloh (s nabídkou možných odpovědí) i v případě, že žák nezná odpověď, tuto odpověď tipnout.

Šance na správný tip roste, pokud zároveň víte nebo tušíte, které z nabízených odpovědí jsou špatné. Kdo neodpoví, stejně jako ten, kdo odpoví špatně, získá z úlohy 0 bodů.

Rada č. 6

Pečlivě čtěte, pečlivě čtěte a ještě jednou: pečlivě čtěte. Tedy hlavně to, co se po vás v úloze žádá. Pokud zadání žádá napsat dvě slova, tak nepište tři. Dejte pozor ať nepřehlédnete zápor, pokud máte označit slova, která do výčtu NEpatří. Pokud má být výsledek zapsán jako zlomek a ještě v základním tvaru, dbejte na to, aby tomu tak bylo.atd. Ztráty bodů z nepozornosti jsou ty nejzbytečnější.

Rada č. 7

Při vyhodnocování cvičných testů důkladně analyzujte ty úlohy, které jste měli špatně. Zároveň platí, že je dobré stejné úlohy řešit i opakovaně a upevnit si tak postupy při jejich řešení.