Důchodce Jan (74): Kvůli inflaci skromnější Vánoce a strach z cen energií! Ekonom mírní obavy

Zvyšování cen potravin, léků či nákladů na bydlení trápí mnoho občanů České republiky. A vývoj inflace řadu lidí příliš nepotěšil - v míře inflace jsme aktuálně na chvostu EU. Je tu přitom ohrožená skupina lidí, na které inflace působí ještě zhoubněji – osamělí senioři, tedy ti, kteří žijí v pronajatém bytě sami. „Zvládám to docela těžce, na svém rozpočtu jsem to pocítil,“ okomentoval pro Blesk Zprávy 74letý důchodce Jan Prokeš z Prahy, jak na něj doléhá všeobecné zdražování. To, že na seniory dopadá krize více než na průměrného spotřebitele, Blesk Zprávám potvrdil i ekonom ze společnosti CYRRUS Vít Hradil.

Českou republiku dlouhodobě sužuje inflace a vysoké ceny bydlení, energií, potravin, ale třeba i léků a situace se stále mění. Dobré zprávy nepřišly ani z EU, Česko je aktuálně v míře inflace na posledním místě. A obavy panují i kvůli zdražování energií či potravin v roce 2024, který se rychle blíží.

Jednou ze sociálně nejvíce zranitelných skupin jsou senioři, a to obzvláště ti, kteří si již nemohou přivydělávat nebo bydlí sami. O tom, co ho v současnosti trápí, se rozpovídal 74letý senior Jan Prokeš z Prahy, který bydlí sám v nájemním bydlení.

Vyjádřil obavy z vysokých cen a nejisté budoucnosti a popsal, jak musel na energiích doplácet. „Loni mi stouply náklady na energie o 150 procent a letos je to vyšší o 100 procent. Naštěstí jsem platil celkem vysoké zálohy, takže jsem moc nedoplácel,“ svěřil se pan Prokeš Blesk Zprávám.

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 začala cena elektřiny na burze stoupat. V tomto roce padaly za elektrickou energií rekordní sumy, nicméně po maximu v srpnu téhož roku začaly ceny pomalu klesat a v současnosti se přiblížily hodnotám z předválečného období. Podobně je na tom také vývoj cen zemního plynu.

V té době vznikl také vládní program zvaný Deštník proti drahotě, který lidem pomáhal v složitých finančních situacích. Pan Prokeš si o příspěvek na bydlení zažádal na začátku. „Splnil jsem podmínky pro příspěvek na bydlení, celé to trvalo skoro čtyři měsíce. Žádal jsem elektronicky, to mi bylo zamítnuto, pak jsem žádal elektronicky podruhé, to už mi pak bylo povoleno,“ řekl Blesk Zprávám.

Obavy z lednových cen energií

Příspěvek na bydlení posléze dostal, ale v současnosti ho už nepobírá. Zatím o něj žádat nechce, ale má obavy z nadcházejícího ledna, kdy se ceny energií mají opět zvyšovat. „Čekám, jak se věci v lednu pohnou, jak já osobně dopadnu s tím nárůstem,“ podotkl.

„Myslím, že je to v tomhle případě jediná konkrétní zásluha vlády. Pokud to nezruší, tak to může pomoct dorovnat to, co by jinak člověk musel velmi horko těžko zvládat,“ dodal senior.

Ekonom: Půjde o 200 korun navíc

Stát totiž část plateb za energie, které v roce 2023 hradil, přenese v příštím roce na odběratele. „Od ledna příštího roku dochází k růstu regulované složky cen energií, tedy zjednodušeně řečeno plateb za údržbu a rozšiřování rozvodných sítí, které nám energie dodávají až do domu. Zatímco v roce 2023 byly domácnosti těchto nákladů ušetřeny, jelikož je dočasně za ně platil státní rozpočet, nyní se vrací zpět na jejich složenky, jako tomu bylo vždy v minulosti,“ vysvětlil Blesk Zprávám ekonom Vít Hradil ze společnosti CYRRUS.

Podle ekonoma však není důvod k přílišným obavám. „Samotný růst regulované složky pocítí samostatný senior jako růst pravidelné měsíční zálohy o přibližně 200 korun. Jak se ovšem změní jeho celkové platby za energie, bude záviset také na tom, za kolik nakupuje silovou složku, tedy samotné energie,“ pokračoval Hradil.

„Ceny potravin hodně pociťuji“

Kromě cen energií musí pan Prokeš řešit i zvýšené ceny potravin. „Potraviny pociťuji hodně, snažím se opravdu stravovat zdravě ve smyslu, že to nechci řešit za každou cenu rohlíkem a salámem. Jsem v určitém věku a mám chronické onemocnění, dokonce mám průkaz ZTP, tak si na stravování dávám velký pozor. Takže to zvládám docela těžce, na svém rozpočtu jsem to pocítil,“ řekl pan Prokeš.

Ceny potravin za poslední roky skutečně narostly o nemalé částky. „V uplynulém roce, tedy mezi listopadem 2022 a 2023, se ceny potravin téměř nezměnily, jejich inflace dosáhla pouhých 0,8 procenta. Naproti tomu za uplynulé dva roky, tedy mezi listopadem 2021 a 2023, ceny narostly o dramatických 28,6 procent,“ upozornil Blesk Zprávy Vít Hradil.

Důchodci navíc za potraviny vydají více peněz ze svých celkových příjmů. „Podle dat Českého statistického úřadu vynakládá průměrný český spotřebitel na potraviny zhruba 16 procent svých celkových výdajů, zatímco průměrný důchodce asi 21 procent,“ dodal ekonom.

Skromnější Vánoce a symbolické dárky

I přes neblahou situaci pan Prokeš vše zvládá, byť s obtížemi. „Zatím to zvládám, občas musím sáhnout do úspor, zejména když chci koupit nějaké dárky dětem anebo partnerce. Na žádnou dovolenou jsme nejeli, přišlo nám to všechno docela předražené,“ svěřil se senior.

Na Vánoce se s nejbližšími příbuznými, dvěma dětmi a dvěma bratry, domluvil, že si předají jen symbolické dárky. Letošní Vánoce budou zkrátka skromnější, ale... „Myslím, že Vánoce zvládnu celkem dobře,“ věří pan Prokeš.

Na závěr sdílel svou i úvahu: „Myslím si, že je podstatné, aby zejména osamělí senioři neměli problém s bydlením. Myslím, že potrava a obydlí jsou základní lidská práva, která nám chybí v Listině základních práv a svobod, a že by na to měli mít právo prostě všichni, ale zejména starší lidé, kteří se často dostanou do problémů, že se stanou například obětí podvodníků anebo lichvářů, kteří draze půjčují peníze a senioři se z těch institucí pak nemohou dostat. Často se jim lehce stane, že přijdou o bydlení třeba kvůli rodinným vztahům. A myslím, že ani stát ani soukromý sektor nedělá dost pro to, aby dostupné bydlení, zejména pro důchodce, bylo, aby prostě měli kde bydlet i v případě, že přijdou o byt, a že by jim na to v podstatě měl stačit jejich důchod.“