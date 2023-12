Zimní dovolená: Navzdory krizi si je Češi dopřávají. Vede lyžování v Itálii či Rakousku

Prodejci zájezdů se shodli na tom, že Češi letos utrácejí za zimní dovolené více než loni, a to i navzdory poklesu životní úrovně. Velký zájem je o lyžařské pobyty, nejoblíbenějšími destinacemi jsou Itálie a Rakousko, a to během svátků či prázdnin. České jarní prázdniny se ale příští rok kryjí s těmi italskými a kapacity lyžařských středisek se rychle plní. Jaké jsou další oblíbené lyžařské destinace? A co jiného Češi kromě lyžování přes zimu vyhledávají?

Začátkem prosince začíná lyžařská sezona a ski areály se začínají pomalu otevírat. A právě o lyžování je mezi Čechy v zimní sezoně největší zájem. „Nejčastěji vyhledávaným typem dovolených je spojený se zimními radovánkami. Tedy primárně lyžovačky v Česku a nejbližším zahraničí, kam si Češi rádi zajedou po vlastní ose,“ řekl Blesk Zprávám ředitel zážitkového portálu Slevomat Ladislav Veselý.

A přestože životní úroveň klesá, lidé si dovolenou nechtějí odepřít. „Lyžařskou dovolenou si už koupili desetitisíce klientů a sezóna už odstartovala třeba v rakouském středisku Kaprun. V prosinci se rozjedou lanovky ve velkém také v italských střediscích. Právě Itálie je nejžádanější horskou destinací na lyžování, následovaná sousedním Rakouskem. S nákupem zájezdu v hlavní sezóně by už lidé neměli otálet, protože naše jarní prázdniny se kryjí s italskými a kapacita rychle ubývá,“ upozornil za cestovní kancelář NEV-DAMA Jan Bezděk.

„K dnešnímu (poz. red. konec listopadu) dni máme na tuto sezónu v rezervaci více než osm tisíc klientů, což je v meziročním srovnání ke stejnému dni zhruba o 30 procent víc,“ potvrdil zvýšený zájem o zimní lyžovačky i marketingový ředitel cestovní kanceláře České kormidlo Aleš Kotek.

Podle něj dochází ke zdražování i u dovolených. „Lyžařská dovolená v Itálii je oproti loňské sezóně dražší zhruba o 10 procent, což zjevně není pro lyžaře nepřekročitelná cena,“ okomentoval Kotek rostoucí ceny a dodal, že cenám nepomáhá ani to, že střediska mají svou obsazenost.

Populární Itálie a Rakousko

To, že jsou oblíbené lyžařské pobyty, potvrdila i tisková mluvčí cestovní agentury Invia.cz Jiřina Ekrt Jirušková. „Oblíbené jsou také lyžařské pobyty. Nejčastěji jezdí Češi na lyže do Itálie – 46 procent, Rakouska - 30 procent, ČR - 10 procent, Slovenska - 6 procent či Francie – 2 procenta. Většinou se jedná o sedmidenní zájezd,“ vyjmenovala pro Blesk Zprávy.

Enormní zájem je o Itálii a Rakousko, na tom se cestovní kanceláře shodly. „Za zimními sporty jezdí naši zákazníci nejčastěji do Rakouska nebo do Itálie,“ informovala Blesk Zprávy tisková mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková.

„V našem případě je to Itálie. Příznivci lyžování v Itálii potvrdí, že oproti třeba Rakousku je v italských Alpách příznivější počasí, nižší ceny, ale kvalita lyžování je srovnatelná,“ potvrdil Kotek.

Naproti tomu na zážitkovém portálu Slevomat vede Česká republika. Největší zájem je na Slevomatu o Česko, ale hojně se jezdí také do zahraničí, kdy jsou nejoblíbenějšími zeměmi Polsko, Rakousko, Itálie či Slovensko, sdělil Veselý.

Češi si dopřávají

Termíny se plní rychle, největší zájem je o dny okolo svátků či přes jarní prázdniny. „Právě termíny přes Vánoce a Silvestr, stejně jako přes jarní prázdniny, jsou dlouhodobě nejpopulárnější. Zájezdy na toto období se rezervují nejvíce v předstihu, protože Češi chtějí na dovolenou právě v tomto zimním čase nejčastěji a využít i volné dny z práce či u rodiny s dětmi ze školy,“ uvedla Pavlíková.

Kromě toho budou lidé přes zimu jezdit i na víkendové wellness pobyty, o které je letos zvýšený zájem. „Aktuálně je největší poptávka po termínech jarních prázdnin. Prodeje jsou už v tuto chvíli o 15 procent výše než loni. Stále platí, že za cestování a odpočinek jsou Češi ochotni utrácet. Například víkendové wellness pobyty jsou v tuto chvíli meziročně výše o celou čtvrtinu,“ řekl Veselý.

Kromě lyžování a wellness pobytů jezdí stále více a více lidí i do exotických destinací. „Zájem o cestování je letos enormní a prodeje zatím ukazují, že by k poklesu nemělo dojít ani v nadcházejících měsících. Meziročně očekáváme nárůst prodejů exotických dovolených během zimních měsíců o cca 15–20 procent,“ informovala Ekrt Jirušková.

Nejoblíbenějšími destinacemi, kam se lidé v zimě vydávají k moři, je Egypt a Turecko. „Češi během letošní zimy nejčastěji vyrážejí za teplem do Egypta (celých 31 procent), do Turecka (kde je hezky po celý rok), do oblíbených a cenově dostupných Spojených arabských Emirátů, na Kanárské ostrovy, Kapverdské ostrovy, Zanzibar či do Ománu,“ vyjmenovala Ekrt Jirušková.

Polsko je opět hit

Stejně jako v letní sezoně platí, že letošním trhákem je cenově dostupné Polsko. „Stále pozorujeme zvýšený trend obliby Polska, které nabízí vysoký standard ubytování za příjemné ceny. Co se týče zimních dovolených, jde tedy o polskou stranu Krkonoš, kam je možné jezdit jak na lyže, tak za wellness,“ poradil Veselý.