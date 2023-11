Dana (37) po prodělání covidu-19 trpí na „covidové prsty“: „Jako by mi někdo vrážel jehly pod nehty“

Kde se Dana nakazila covidem-19, netuší. Do té doby byla jedna z těch šťastných, kterým se virus úspěšně vyhýbal. Příznaky začala pociťovat na konci října, kdy se nemoc ohlásila bolením v krku, pak se přidala rýma a kašel.

„Původně jsem si myslela, že to je jen nachlazení, ale když jsem začala mít strašné zimnice a teploty, na které obvykle netrpím, udělala jsem si raději doma antigenní test na covid, který mi vyšel pozitivní. Dalším neobvyklým příznakem byly velká únava a úporné bolesti hlavy a zubů. Po pěti dnech jsem ztratila čich, který se mi ale do týdne opět vrátil,“ popsala žena Blesk Zpráv svou zkušenost.

„Určitě si nemyslím, že je to jen „rýmička“, mám z nemoci respekt, protože z okolí vím, že komplikace mohou nastat i u mladších a zdravějších lidí,“ odpovídá Dana na otázku, zda souhlasí s tvrzením, že covid-19 je jen lehké onemocnění.

Svědění, puchýře a bolest

Týden po propuknutí prvních příznaků si Dana všimla, že v horní části prstů na rukou, nejvíce pak kolem nehtových lůžek, má zarudlou kůži.

„Na prstech se pak začaly dělat puchýřky, kůže byla suchá, napjatá, olupovala se, prsty lehce svědily. Nepřičítala jsem tomu žádnou větší pozornost, myslela jsem si, že to je tím, že jsem zapomínala mazat ruce, když jsem byla nemocná, případně z desinfekce, kterou jsem víc používala,“ říká k tomu Dana, že se snažila problém vyřešit častějším mazáním rukou. Projevy sice ustoupily, ale za pár dní přišla kromě svědění i bolest.

Premium Čínou se šíří nový virus: Jaké jsou příznaky a co o něm víme? Nemocné jsou hlavně děti

„Bylo to, jakoby mi někdo vrážel jehly pod nehty. Kůže na prstech byla opět posetá puchýřky a zarudlá. Je těžké to popsat, ale trochu to byl pocit, jako když se např. popálíte nebo opaříte. Nejhorší to bylo v noci, kdy to nejvíc svědilo,“ pokračuje Dana s tím, že si tento problém s covidem-19 nejdříve nespojila, navíc už neměla žádné další příznaky nemoci. Svědění neustávalo, takže vyhledala kožní lékařku, která zmínila právě souvislost s covidem-19.

Zánětlivé onemocnění cév v prstech

„Covidové prsty mě omezovaly nejen v práci, kde pracuji na počítači a prsty mě bolely i při psaní na klávesnici, ale i v každodenním životě. Lékařka mi dala kortikoidy v podobě masti a další mast na promazávání dle potřeby během dne. Bylo mi doporučeno ruce moc nenamáčet, mazat, na domácí práce či mytí nádobí, používat rukavice,“ vypráví Dana.

Praktičtí lékaři, které Blesk Zprávy oslovily se shodují na tom, že buď se s pacienty s covidovými prsty nesetkali nikdy, případně to byly ojedinělé případy.

„S covidovými prsty jsem se setkal v průběhu pandemie pouze u jedné pacientky v prvním roce pandemie. V současné době se covidové prsty prakticky nevyskytují,“ řekl Blesk Zprávám MUDr. Ivo Procházka, praktický lékař z Jedovnice a člen výboru Sdružení praktických lékařů ČR a vysvětli, že covidové prsty jsou projevy imunitní reakce těla na onemocnění.

„Jedná se o zánětlivé postižení periferních cév v prstech, které se následně špatně prokrvují. Zánět vyvolá reakci antigenu s protilátkou, které poškodí cévní stěnu a zhorší její průchodnost a průtok krve. Prsty jsou následně chladnější, mramorované a až zbarvené do fialova,“ popsal příznaky lékař a dodal: „Nejedná se však o závažný stav a zánět, stejně jako jeho projevy na prstech, častěji dolních končetin, do několika dnů, maximálně 2 týdnů, sám zmizí.“

Dana: Kůže je stále citlivá

„Mast s kortikoidy mi naštěstí zabrala za pár dní a svědění i vyrážka téměř ustaly, prsty mě však občas pobolívají i teď, hlavně nehtová lůžka, kůže je stále citlivá a hodně suchá, “ uzavírá Dana.

„Cíleně se covidové prsty neléčí, prakticky ani léčit nedají a příznak během krátké doby sám odezní. Pokud by bylo prokrvení prstů velmi špatné, je možné přechodně nasadit například léky na rozšíření cév, pomohou i vitamíny, hlavně vitamíny skupiny B. Je také dobré vyvarovat se chladu a držet ruce a nohy v teple,“ radí MUDr. Procházka v případě, že se u pacientů tento příznaky objeví.