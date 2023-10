Domácnosti si připlatí za elektřinu tisíce?! Síkela: Je to hysterie. A Fiala obvinil ze zdražování Babiše

Domácnosti si v příštím roce na regulované části ceny energií připlatí tisíce korun ročně. Regulovaná složka elektřiny pro domácnosti vzroste podle návrhu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) oproti letošnímu roku o 71 procent, což bude znamenat zdražení v průměru asi o 1408 Kč za megawatthodinu (MWh) s DPH. Ještě výrazněji stoupne regulovaná část ceny elektřiny pro velké odběratele. U plynu bude navýšení regulované části ceny mírnější. Vyplývá to z návrhu úřadu, který zveřejnil na webu. Konečné rozhodnutí úřad vydá na konci listopadu. Průměrná domácnost podle dat energetických společností spotřebuje kolem tří MWh za rok, v příštím roce tak za regulovanou část elektřiny zaplatí zhruba o 4200 Kč víc. Podle premiéra Petra Fialy nebude zdražení drastické, ceny zůstanou stejné, maximálně se zvýší o jednotky procent, a to díky poklesu cen silové elektřiny. Z růstu cen zároveň obvinil opozici.

Zatímco u domácností má být nárůst oproti letošku o 71 procent, na hladině vysokého napětí o 113 procent a na hladině velmi vysokého napětí o 206 procent.

Cena energií se skládá z obchodní složky, kterou určují dodavatelé, a regulované části, kterou spravuje stát. Regulovaná složka elektřiny tvoří u domácností asi 40 procent konečné ceny, u plynu je její podíl kolem 20 procent. U velkých odběratelů je podíl regulované složky elektřiny na konečné ceně nižší.

Důvodem vysokého nárůstu je zejména přenesení části plateb na odběratele, které letos kvůli energetické krizi dotoval stát.

Jde především o poplatky za obnovitelné zdroje energie (POZE), dále náklady na technické ztráty v přenosové a distribuční soustavě nebo náklady na podpůrné služby. Roli také hraje snížení regulované složky na letošní rok. Oproti roku 2021, který byl posledním nedotovaným rokem, bude zdražení asi o 800 Kč za MWh.

Zdražení plynu o 125 Kč

Navýšení regulované složky by se mělo projevit individuálně. Průměrná spotřeba elektřiny jedné domácnosti v České republice je podle energetických firem kolem tří MWh elektřiny ročně. Konečná spotřeba je však závislá na velikosti bytu či rodinného domu, dále na druhu využívaného vytápění či vaření a životním stylu.

U plynu by měl být nárůst regulované složky o něco nižší. U domácností by regulovaná část plynu měla meziročně vzrůst asi o 39 procent, což by znamenalo zdražení asi o 125 Kč za MWh plynu. U velkoodběratelů by nárůst měl činit 42,5 procenta, v přepočtu asi 63 Kč za MWh.

U plynu je navýšení mírnější zejména kvůli jeho nižšímu podílu na konečné ceně. V případě plynu se také do cen nepromítají platby za POZE.

I přes letošní zlevňování dodavatelů tak bude elektřina v příštím roce zřejmě dražší. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) dříve připustil, že zdražení u elektřiny může být zhruba do deseti procent. U plynu by ceny měly spíš mírně klesat.

Návrh už okomentoval místopředseda opozičního hnutí ANO a bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, podle něhož jde o debakl současného ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN). „Stalo se přesně to, před čím jsem varoval. Proto jsme také navrhovali scénář, který by tomuto vývoji předešel. Neposlouchají, a že to odnesou lidé a firmy, je jim jedno. Takhle se fakt hospodářství nenastartuje,“ uvedl na sociální síti X.

Fiala: Za drahou elektřinu může Babiš

Podle premiéra Fialy se koncové ceny elektřiny zvýší maximálně o jednotky procent.. Zároveň připustil ještě možnost úpravy návrhu ERÚ. „Ceny energií nebudou růst o desítky procent, a to v žádném případě. Protože cena silové elektřiny stále klesá, tak budou lidé platit převážně stejně jako letos, nebo maximálně v průměru o jednotky procent více. Žádné drastické navýšení cen energií se nekoná, a každý, kdo říká něco jiného, tak šíří paniku,“ řekl premiér na mimořádném brífinku.

Zároveň ostře zaútočil na dnešní opozici, která by podle něj měla v současné době „mlčet“. „Kdyby předcházející vlády dělaly, co měly, staraly se o energetickou bezpečnost, staraly se o energetické zabezpečení České republiky, stavěly dostatek zdrojů energie, tak bychom v situaci, ve které jsme dnes, nebyli,“ řekl premiér. Tvrdě se obul do šéfa ANO a svého předchůdce Andreje Babiše. „Můžeme připomenout, jak Andrej Babiš osobně blokoval dostavbu Temelína, která měla být dokončena kolem roku 2025 a tendr na Dukovany spustila až naše vláda. Zkrátka kdyby Andrej Babiš neblokoval dostavbu jádra a obnovitelných zdrojů, a v těch také zaostáváme, tak by lidé a firmy za energie platí mnohem méně,“ doplnil Fiala.

„Hlavním důvodem navýšení regulovaných částí jsou jednak nárůsty cen na světových trzích oproti minulým obdobím a hlavně skutečnost, že v tomto roce stát převzal veškeré náklady na regulované ceny. Z těch 110 miliard, které Česká republika vynaložila na stabilizaci cen energií, 50 miliard šlo na cenové stropy a 60 miliard na regulované části, na POZE a ostatní komponenty,“ uvedl šéf Ministerstva průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Co mě opravdu překvapilo, jsou hysterické interpretace návrhu na regulované části, protože jak už bylo uvedeno, to uvýšení bude v jednotkách procent, co se týče elektřiny, když mluvíme o domácnostech. Když se podíváme na plyn, je ta situace ještě příznivější," dodal s tím, že počítají se snížením cen o 20 % a možná i víc.

MPO potvrzuje: Celková cena elektřiny se zvýší

„Celková cena elektřiny se kromě regulované složky skládá také z té silové. Ta klesá. Proto pan ministr Síkela nikdy nikde neříkal, že by se regulovaná složka ceny elektřiny měla zvýšit o 10 procent. Hovořil o tom, že dle odhadů by se celková cena elektřiny mohla od příštího roku zvýšit zhruba o 10 procent. Jak se zvýšení regulované složky projeví do celkových cen elektřiny se bude odvíjet od toho, o kolik klesne silová složka ceny elektřiny. To záleží zejména na vývoji ceny na mezinárodních trzích. Silová složka ceny elektřiny od loňského roku výrazně klesla, což dodavatelé postupně promítají do svých ceníků,“ uvedl při dotazu Blesku Marek Vošahlík z ministerstva průmyslu a obchodu.

„Nadále tedy platí, že dle předběžných odhadů by se měla od příštího roku navýšit celková cena elektřiny zhruba o 10 procent podle konkrétního tarifu,“ dodal Vošahlík.