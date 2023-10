Únos českých dětí do Pásma Gazy: „Lidsky tragický a komplikovaný případ,“ uvedl náměstek a schytal to

Případ, o kterém už v minulosti Blesk psal, se týká české matky, kterou měl týrat její palestinský manžel. Společně žili v Česku, během rozvodového řízení se ale otec rozhodl vzít dvě z jejich tří dětí a utéct s nimi do Dubaje. Zde s nimi nějaký čas pobýval a po matce chtěl, aby za nimi přijela. Ta odmítala a naopak chtěla, aby on děti odvedl zpět do Česka a o pomoc žádala české úřady.

Podle iniciativy Pod Svícnem snaha matky nebyla úspěšná. Nakonec žena zjistila, že palestinský exmanžel děti přesunul do Pásma Gazy, kde nikdy nebyla bezpečnostní situace ideální, ale o víkendu zde propukla plnohodnotná válka, obě české děti se tak měly ocitnout v možném ohrožení života. Iniciativa začala bít na poplach.

„Je to rok, co unesl ex jedné hrdinky děti do Dubaje s požehnáním OSPODu (Orgánu sociálně-právní ochrany dětí). Ten ex hrdinku mlátil, týral. Rok si to úřady přehazují jak horký brambor. Volali jsme s každým, kdo měl telefon. Nyní jsou děti v Pásmu Gazy. A teď už si to nikdo nepřehazuje. Je válka,“ uvedla iniciativa na sociální síti X.

Poslankyně Barbora Urbanová (STAN), která u zrodu iniciativy stála, řekla, že Pod Svícnem je v kontaktu se zastupitelskými úřady a případ chce medializovat, protože „nemůže dopadnout jinak, než že tam pro děti někdo zajede“. Iniciativa zvažuje, že vypíše na zorganizování mise sbírku.

Podle zpráv, které iniciativa získala od rodiny matky dětí, byly děti v neděli naživu, uvedla dále Urbanová, problémem ale podle ní je, že děti nejsou v Pásmu Gazy oficiálně hlášeny, tudíž o nich místní úřady nevědí.

Náměstek: Tragický a komplikovaný případ

O bezpečnosti Čechů v Izraeli mluvil včera ve vysílání ČT24 náměstek ministra zahraničí Eduard Hulicius (KDU-ČSL). „Nemáme žádné informace o tom, že by byl nějaký český občan v Izraeli, nejméně o jednom případu víme v Pásmu Gazy, že byl v nebezpečí nebo ohrožení,“ uvedl, aniž by děti zmínil.

Moderátor se tak doptával, jestli ministerstvo vůbec o případu ví. Hulicius uvedl, že ano, avšak bylo vidět, že slova hledá s obtíží. „Podívejte, to je velice složitý, lidsky tragický a komplikovaný případ,“ odpověděl s velkými odmlkami náměstek.

„Od první chvíle, kdy se maminka dotčených dětí obrátila na naše úřady, tak to řešíme za pomoci několika zastupitelských úřadů. Není to lehká situace, která se rozhodně v situaci válečného konfliktu, který nastal, nezlehčila,“ navázal posléze s tím, že stát používá ty nástroje a kontakty, které má k dispozici. „Můžeme jenom doufat, že se podaří v této obtížné situaci těm dětem pomoci,“ podotkl Hulicius.

Nakonec sdělil, že si jen obtížně dokáže představit, že by někdo pro české děti do Pásma Gazy dojel a vyzvedl je, jak navrhovala Urbanová.

Studená: Systém se na paní téměř vykašlal

Toto vyjádření na síti X zveřejnila zakladatelka iniciativy Michaela Studená. „Ano, víme, tahle země není pro děti, ale věříme, že MZV jejich situaci řeší a nemělo by na ně zapomínat, i když je to ‚komplikovaný případ',“ kritizovala náměstkova slova Studená, které vadil mimo jiné fakt, že Hulicius v první moment české děti neoznačil za české občany.

Podobně pohoršení jsou i lidé v komentářích. „To je strašný (…) jako kdyby se tam ztratily dvě boty, třeba. On tím odpověděl, že od toho dává ruce pryč,“ napsala například uživatelka Mirka, podle které je to varovný signál. „Až budete potřebovat pomoc od systému, který jsme tu vybudovali a platíme jej, tak se jí velmi pravděpodobně nedočkáte, protože to bude třeba… komplikované, no,“ dodala.

Náměstek ale našel i zastání. „Dobře, co má tedy ministerstvo dělat? Poslat armádu do Gazy hledat dvě děti? S Hamásem snad vyjednávání nepřipadá v úvahu,“ píše jeden z dalších komentářů. Na to ale Studená odvětila, že české úřady byly upozorňovány na údajný únos rok. „Systém se na paní téměř vykašlal,“ napsala zakladatelka iniciativy.

Řeší to čtyři zastupitelské úřady, vzkázalo ministerstvo

Ministerstvo zahraničí včera přišlo i s oficiálním vyjádřením. Mariana Wernerová z odboru komunikace uvedla, že resort od počátku případ řeší prostřednictvím čtyř zastupitelských úřadů v Abú Zabí, Káhiře, Tel Avivu a Ramalláhu. V kontaktu je úřad jak s matkou dětí, tak s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí. „Matce jsme doporučili a zajistili kontakt na právničku ve Spojených arabských emirátech, kde se otec s dětmi nacházel v době, kdy matka případ nahlásila,“ uvedla Wernerová. S ministerstvem se matka spojila opět letos na jaře, konkrétně se zastupitelskými úřady v Tel Avivu a Ramalláhu.

Pásmo Gazy je ovládáno islamistickým hnutím Hamás, s nímž nelze komunikovat, není možné se ani obrátit na tamní úřady, pokračovala Wernerová. Styčný úřad v Ramalláhu záležitost konzultoval i s kolegy z ostatních členských států Evropské unie. „Řešení se v obdobných případech našlo vždy jen na základě zprostředkování právního poradenství či mediace v rámci rodiny,“ uvedla Wernerová.

Ministerstvo s matkou průběžně komunikuje a je připraveno v případě jejího zájmu předat jí kontakt na právníka působícího v Gaze, který se věnuje poradenství v obdobných případech.

„Paní Adéla právníka z pásma Gazy již nepotřebuje, sehnala si jej sama, ačkoliv ministerstvo má několik měsíců informace, kde se děti nachází,“ reagovala Urbanová pro Novinky.cz.

