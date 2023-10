Ondřej (32) má vývod: Předtím jsem musel na WC až 40krát denně. Stomie mě vrátila do života

Už ve 20 letech diagnostikovali Ondřejovi (32) ulcerózní kolitidu. Prošel všemi možnými léčbami, střevní záněty mu komplikovaly život. Měl bolesti, na toaletu musel až 40 x denně. Když se dozvěděl, že má karcinom konečníku, byla to pro něj těžká zkouška. Nevzdal se. Operace se povedla a Ondra má stomii - umělý vývod. V 80. letech minulého století byl člověk s vývodem prakticky vyloučený ze společnosti. Nyní se situace změnila, ale stále je stomie pro veřejnost tabu. Pomoci má nová osvětová kampaň s názvem „Stomie nás nezastaví. Je to jen detail!“

Stomie je otvor, kterým je ze zdravotních důvodů vyvedeno nejčastěji tlusté nebo tenké střevo či močové cesty na povrch těla, většinou na úrovni břišní stěny. Stomie tak slouží jako alternativní způsob vylučování stolice nebo moči. Stomici musí využívat stomické pomůcky. Odborníci upozorňují, že stomie není nemoc, naopak se jedná o řešení zdravotního problému.

Stomik je i Ondřej, fitness trenér. Na první pohled na něm nic nepoznáte. Je to sympatický, pohledný muž, je normálně oblečený. Pokud by zvedl tričko, spatřili by lidé pytlík. Ondřej uznává, že stomie je pro laickou veřejnost tabu.

„Lidé to neznají, když se řekne vývod, tak si představí nějaké děsivé věci, ale tak to rozhodně není,“ řekl Ondřej Blesk Zprávám s tím, že jeho stomie vrátila zpět do života.

40krát denně na toaletě. Pak se objevil nádor

Když bylo Ondřejovi 20 let, byla mu diagnostikována ulcerózní kolitida. S nemocí žil 15 let, vyzkoušel všechny možné léčby, včetně biologické. Někdy se stávalo, že musel třeba 40krát denně na toaletu.

„Když probíhá akutní zánět, tak má člověk neustále pocit, že potřebuje na záchod, případně na něj skutečně běhá, a nelze nic dělat. Máte bolesti, nemůžete fungovat. Zkoušeli mě léčit kortikoidy, imunosupresivy, biologickou léčbou. Jenže pak u mě objevili karcinom konečníku“, popisuje mladý muž.

Ondřej podstoupil operaci a probudil se s vývodem. Měl být pouze dočasný, lékaři mu nabízeli i jiné řešení. Jak ale Ondřej říká, žil s vývodem půl roku, nijak ho neomezoval, kvůli jinému řešení by musel na další operace, a tak po zvážení všech rizik se rozhodl si vývod ponechat. A rozhodně toho nelituje.



Ondřej: Choďte na prevenci

„Se stomií můžu pracovat, věnuji se naplno sportu, trénuji, vzpírám a konečně nemám bolesti,“ vyjmenovává Ondřej. Zároveň si myslí, že kromě osvěty o tom, jak se žije se stomií, je důležité upozorňovat na prevenci. Stomie je totiž řešením celé řady nemocí, jako jsou např. střevní záněty - Crohnova choroba, endometrióza či onkologická onemocnění.

„Chápu, že lidé se kolonoskopie bojí, ale pokud na ní preventivně zajdete a odhalí vám náhodou onemocnění, tak pokud se na něj přijde v brzkém stádiu, tak byste se mohli právě vývodu vyhnout,“ říká k tomu Ondřej. Ten trénuje i malé děti, a jak říká, děti jsou spontánní. Často se ho na vývod ptají a jak to funguje.

„Jedno dítě řeklo ‚to znám, to má můj táta' a dalším se líbí, že by nemusely chodit na záchod,“ směje se Ondřej.

V 80. letech byli stomici vyloučeni ze společnosti

Předsedkyně pacientské organizace stomiků České ILCO a dlouholetá stomička Štěpánka Kovaříková uvedla, že v 80. letech minulého století byl člověk s vývodem prakticky vyloučený ze společnosti. Navíc ani neměl k dispozici kvalitní stomické pomůcky. V Česku podle ní momentálně žije 14 tisíc lidí se stomií.

„Bylo mi osm let, když babičce udělali stomii. Ta pak poslední dva roky strávila jen doma v posteli, nikam nechodila. Měla gumový pás a používal se obyčejný igelitový pytlík. Babička měla okolo vývodu poškozenou pokožku, skutečně byla odkázána na to být doma,“ vzpomíná Kovaříková.

„Dnes už jsou pomůcky kvalitní, není problém chodit se stomií do práce, tančit, plavat. Lepší je i péče, v osmdesátých letech neexistovaly žádné stomické sestry,“ pokračuje Kovaříková. Stomické sestry vysvětlují pacientům, jak používat pomůcky, zároveň jsou rádkyněmi, důvěrnicemi a také oporou.

Podle Štěpánky Kovaříkové není se stomií nic problém. Jak sama říká, ženy se stomií mohou mít i děti.

Je to jen detail: Kampaň má pomoci proti předsudkům

Pacientská organizace stomiků České ILCO spolu s herečkou Vandou Hybnerovou a dalšími populárními herci spustila osvětovou kampaň na podporu lidí s umělým vývodem. Herečka je také patronkou kampaně, protože má ke stomii blízko přes svého tatínka Borise Hybnera, který měl od roku 2007 umělý vývod ze střev z důvodu onkologického onemocnění.

„Ve zkreslených představách žije doposud hodně lidí, kteří nemají osobní zkušenost se stomikem v současnosti, chceme to i touto kampaní změnit a přispět k rozptýlení předsudků. My stomici nepotřebujeme soucit. Jsme součástí společnosti a náš sáček na břiše je jen detail,“ připomíná Štěpánka Kovaříková hlavní motto celé kampaně a dodává: „Chceme i díky vysílání spotu v České televizi oslovit především čerstvé stomiky a jedince, kteří se teprve chystají podstoupit vytvoření stomie. Chápeme, že mají strach a potřebují povzbuzení, aby se s novou životní situací dokázali lépe vyrovnat. Zároveň chceme informovat i širší veřejnost. Věříme, že kampaň nejen povzbudí, ale i pobaví.“

Na další spoty se můžete podívat na webu www.jetojendetail.cz .