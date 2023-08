Zemřela signatářka Charty 77 Jirousová (†79): Česká malířka a druhá manželka Magora Jirouse

Juliana Jirousová zemřela v pátek 25. srpna, v září by oslavila osmdesátiny. Slavná česká malířka se narodila do umělecké rodiny, její rodiče Otto a Marie Stritzkovi byli rovněž malíři. A umělce si vzala i za manžela, v roce 1976 se provdala za básníka Ivana Jirouse známého pod přízviskem Magor. O smrti Jirousové na svém facebooku informoval spisovatel a publicista Petr Placák.

„Dneska odešla k Pánu Juliana,“ oznámil Placák. „Když přirozenou smrtí umře někdo takový jako Juliana, necítím smutek, ale mám radost z naplnění člověčí existence. Aleluja!“ doplnil. Ve svém příspěvku zavzpomínal na to, co všechno s českou malířkou a vnučkou českého myslitele a vydavatele Josefa Floriana prožil.

S Magorem se seznámila v roce 1972, ten ji později zasvětil do undergroundu, společně navštěvovali mnoho akcí, až se vzali. Magor na den své svatby uspořádal II. Festival druhé kultury v Bojanovicích a svatební veselice skončila razií policie, do vazby a následně do vězení putoval i ženich.

Společně podepsali Chartu 77. Většinu manželství strávil Magor vlastně ve vězení. Měli dvě dcery Martu a Františku, manželství se rozpadlo po jednom z Magorových návratů z vězení. „No jo, kdyby nebyl, to si vůbec nedovedu představit,“ tak se vyjádřila Jirousová po Magorově smrti, jak připomněl Placák.