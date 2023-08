Češi nejčastěji „sedí“ za krádeže. Ve věznicích se pak nudí, chtěli by také pestřejší stravu.

V českých věznicích přibývají vězni, jen od začátku letošního roku jich přibylo 640. Věznice navíc bojují s nedostatkem personálu a s tím související agresivitou vězňů. Vězení nyní nenabízí vězňům dostatečnou nabídku různých volnočasových aktivit, jak řekl Blesk Zprávám vrchní komisař kpt. Mgr. Robert Blanda z Vězeňské služby ČR. Vadí jim také neuspokojivé prostředí nebo nedostatečně pestrá strava. Jaká řešení se nabízejí? S čím přišla vláda? A za co jsou lidé kromě krádeží nejčastěji zavření?

Počet vězňů v českých věznicích nadále stoupá, Vězeňské službě však chybí zaměstnanci. Za minulý rok přibylo přibližně 400 vězňů, od začátku letošního roku vzrostl jejich počet o dalších téměř 640 lidí. Celkem je v českých věznicích 19 689 vězňů. V Česku připadá na 100 000 obyvatel 180 vězňů, což je třetí až čtvrtý nejhorší výsledek v Evropské unii. Nárůst nesouvisí s příchodem ukrajinských uprchlíků.

Je těžké odpovědět, co přesně stojí za vzrůstajícím počtem vězňů. „Vývoj počtu vězeňské populace je komplexní společenský ukazatel, na který neexistuje jednoduchá odpověď. Je to jakýsi ukazatel ‚zdraví společnosti‘, neboť se v něm spojují různé společenské příčiny a také různá praxe různých státních orgánů či orgánů činných v trestním řízení zapojených do fungování justičního systému,“ řekl Blesk Zprávám vrchní komisař kpt. Mgr. Robert Blanda z Vězeňské služby ČR.

Nedostatečná pestrost stravy

Šéf Vězeňské služby Simon Michailidis v dubnu řekl, že ve věznicích roste také agresivita vězňů vůči dozorcům. Rovněž uvedl, že případů fyzického napadení bylo dříve do deseti za rok, ale loni jich bylo 48. Vězni se i častěji pokoušejí o útěk.

Narůstající agresivita vězňů vůči dozorcům má řadu příčin, jednou z nich je například nižší nabídka volnočasových aktivit kvůli nedostatku zaměstnanců. „Agresivita vězňů, která v poslední době skutečně narůstá, je opět důsledkem řady příčin. Významný je jednak již zmiňovaný nárůst počtu vězeňské populace a oproti tomu ležící počet podstavy vězeňského personálu, to způsobuje snižování nabídky různých volnočasových aktivit s odsouzenými, zvyšuje napětí mezi odsouzenými a podobně,“ sdělil Blesk Zprávám Blanda.

Další příčinou je také neuspokojivé prostředí, na jehož vylepšení chybějí peníze. „Svůj díl na tom má i trvalé podfinancování vězeňství projevující se na mnohdy neuspokojivém prostředí věznic, nedostatečném materiálním vybavení pro volnočasové aktivity, pestrost stravy a podobně,“ řekl Blanda.

Problém prohlubuje i inflace

K řešení situace se nabízí několik řešení, nicméně kvůli inflaci není zatím možná výstavba nové věznice. „Růst počtu vězňů se řeší rozšiřováním ubytovacích kapacit či výstavbou ubytoven ve stávajících vězeňských zařízeních. Bohužel výstavba zcela nové věznice není vzhledem k ekonomické situaci země reálná,“ uvedl Blanda.

Jako další řešení vidí Michailidis například domácí vězení, ale to zatím není možné. „Neoficiálně se dá říci, že soudy nejsou příliš nakloněny trestu domácího vězení, pokud neexistuje dostatečná míra kontroly, a to v podobě elektronického monitoringu, který aktuálně v ČR nefunguje,“ sdělil Blanda.

Vláda také chystá opatření pro snížení vězeňské populace. Loni ministr Pavel Blažek (ODS) zřídil skupinu pro trestní politiku. Jeho náměstek Antonín Stanislav sdělil ČTK, že experti chtějí mimo jiné prosadit častější ukládání peněžitých trestů na úkor trestů odnětí svobody. Jako další možnosti experti zvažují dekriminalizaci určitých jednání či novou definici trestného činu maření úředního rozhodnutí.

Oproti zahraničí je na tom Česká republika v porovnání se západními státy hůře. „Rakousko a Německo je bezpečné přibližně stejně jako Česká republika, ale počet vězněných je tam pod polovinou našich počtů,“ upozornil Michailidis.

Ze statistiky četnosti vybraných trestných činů k 31. 12. 2022 vyplývá, že mezi nejčastější důvody, proč jsou lidé zavření, patří krádež, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, porušování domovní svobody, loupež a neoprávněné držení platební karty, vyjmenoval Blanda.