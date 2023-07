Prodejci trápí dovolenkáře v Česku: S kartami si často ani neškrtneme...

Vystojíme frontu na pivo, a než nám stánkař vrátí zpátky osahané bankovky a mince, fronta za námi se ještě víc rozrůstá… Typicky letní pohled v kempech, na festivalech – jak se mohli i fotoreportéři Blesku přesvědčit – a také v kamenných obchodech velkých měst.

Trend, kdy obchodníci vyžadují výhradně starý dobrý »cash«, je, zdá se, na vzestupu. Potvrzuje to mj. červnový průzkum pro společnost Euronet, podle nějž se čtvrtina respondentů v uplynulém roce setkala s tím, že v obchodě přestali přijímat karty. I zástupci Českého gastronomického institutu hlásí, že stížnosti, že některé restaurace přestaly přijímat karty, se k nim dostávají prakticky denně.

Není to povinnost

„V Česku neexistuje zákonná povinnost přijímat bezhotovostní platby, je zde volné tržní prostředí, kdy se provozovatel může dobrovolně rozhodnout přijímat pouze hotovost,“ sdělila Blesku Gabriela Krušinová z ministerstva financí. Spotřebitelé tak podle ní mají na výběr – chodit do provozoven, kde karty akceptují, nebo ne. Proč tomu tak je?

„Nechtějí platit poplatek za karetní operaci, kterou si účtuje zprostředkovatel té platby. Poplatek je nastaven podle velikosti subjektu, může být v řádu jednotek procent, o které vlastně ten obchodník přichází,“ vysvětluje jeden z důvodů šéfekonom BHS a poradce premiéra Štěpán Křeček. Důvody mohou být i technického rázu – v dané lokalitě je slabý signál, bez něhož se platební terminály »nechytají«.

»Pré« s koncem EET?

Podle údajů České národní banky (pouze do roku 2021, novější zatím nejsou k dispozici – pozn. red.) počet míst, kde lze platit kartou, přibývá. Blesk se zajímal, zda trend nepřijímat karty souvisí se zrušením Elektronické evidence tržeb (EET). „Toto tvrzení je z našeho pohledu spekulativní a nemáme ho v tuto chvíli možnost ničím podložit, nebo naopak vyvrátit. Neexistují k tomu momentálně žádná »tvrdá« data,“ odpověděl Jan Mayer, ředitel odboru peněžního oběhu a ochrany platidel v centrální bance.

Škodí si sami

Potřebné údaje zatím nemá ani Česká bankovní asociace. „Faktem zůstává, že pokud se obchodník rozhodne přijímat platební karty, mohou mu narůst tržby o desítky procent. Je tedy na zvážení každého, jakou cestou se vydá,“ sdělila mluvčí asociace Markéta Dvořáčková. „Pokud by měl někdo pocit, že některý provozovatel záměrně za účelem daňových úniků přijímá pouze hotovost, může o tom uvědomit Finanční správu, do jejíž gesce spadají daňové kontroly,“ doplnila pak Gabriela Krušinová z rezortu financí. Podle ní v loňském roce proběhlo na daních z příjmu 3000 kontrol. Výsledky za letošní půlrok lze podle ní čekat v srpnu.

EET v Česku

Povinnost elektronicky evidovat tržby v Česku se zavedla od 1. prosince 2016. První vlna se dotkla restaurací a ubytovacích zařízení. Březen 2017 pak přinesl povinnost evidovat tržby pro velkoobchod a maloobchod. Kvůli pandemii covidu dostali poplatníci možnost evidenci přerušit, a to až do 31. prosince 2022, další vlny se vůbec nezavedly. Parlament EET zcela zrušil ke konci loňského roku.

Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků: Je to návrat do minulosti!

Proč podle vás někteří provozovatelé akceptují pouze hotovost?

„Já pro to pochopení nemám, jsem moderně smýšlející podnikatel, nejenom gastronom. Když se podívám, jak lidé žijí, chytré hodinky, telefon a karty jsou už součástí života. To znamená, že ten, kdo požaduje platbu pouze v hotovosti, se vrací do minulosti. Nehaním je, každý má právo svobodné volby, ale jakýkoliv argument typu výše poplatků, nebo že není signál, je pro mě výmluva a nerespektuje to přání zákazníka.“

Často se zmiňuje právě poplatek za karetní operace. Třeba se řídí tím, že každá ušetřená koruna je dobrá…

„Oni musí ten poplatek brát jako náklad podnikání, a jestli mají problém s poplatkem z karet, tak nemají v tom byznysu až tak úplně co dělat. Pokud si neobhájí jednoprocentní navýšení ceny, pokud to neumí zákazníkovi svojí kvalitní službou »prodat«, pak by měli přemýšlet o tom, aby podnikali v jiném oboru, nebo aby nepodnikali vůbec… Když jedete na vodu, kolik bister na Vltavě nabídne platby kartou? Tipl bych si, že skoro žádné. Přitom to je jedna z největších výhod, kterou obchodníci můžou mít. Kdybych si tam pronajal bistro a napsal tam možnost platit kartou, tak věřím, že budu mít u toho stánku narváno – platba je navíc rychlejší i hygieničtější.“