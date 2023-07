Otřesný zážitek z dovolené v Turecku: Češku chtěl při masáži znásilnit masér?!

Češka byla na dovolené v tureckém městě Alanaye. Ve čtyřhvězdičkovém hotelu si jeden den zašla do spa centra na masáž. Tu měl provádět masér íránského původu. Masáž z počátku probíhala několik minut bez problémů.

Pak se vše podle CNN Prima News zvrtlo. „Zhruba patnáct až dvacet minut mě masíroval. Vypadalo to, že je vše v pořádku. Poté mi začal masírovat nohy a po velice krátkém čase mě začal osahávat na intimních partiích, strčil mi prsty do vaginy,“ popsala otřesný zážitek žena. Chvíli na to masér přešel i k orálním praktikám.

„Držel mě za ruku a za stehno, nechtěl mě pustit z lehátka. Snažila jsem se zakřičet, že zavolám policii. Ve chvíli, kdy jsem řekla slovo policie, se zřejmě lekl a pustil mě,“ dodala žena, která se znásilnění snažila ubránit. Útočníka měla pár hodin po incidentu zadržet policie, aktuálně se nachází ve vazbě.

Bez kompenzace

Provozovatel hotelu Sadik Ucar řekl, že za celou situaci není zodpovědný. I přesto ale přikročil k razantním krokům. „Dva dny po incidentu jsme spa centrum zavřeli a všechny vyhodili. Teď je tam nový provozovatel,“ uvedl. Spa podle něj nespadá přímo pod hotel, prostory pronajímají.

Zprostředkující česká cestovní kancelář ženě údajně kompenzaci za otřesný zážitek nabídnout nedokáže, žena na dovolenou jela s německou CK, která věc řeší. S ohledem na situaci ale i česká CK hotel stáhla z nabídky.