Změny 2023: »Masakr« poštovních poboček i finančáků a předčasný důchod méně výhodně!

První krůček nové důchodové reformy by měl začít platit už na podzim letošního roku. Počítá s tím ve svých plánech ministerstvo práce a sociálních věcí. Jde o změny v předčasných důchodech.

Změnou u předčasných důchodů chce rezort Mariana Jurečky (42, KDU-ČSL) zabránit situaci z loňska, kdy bylo výhodnější jít do předčasného důchodu než počkat na řádný termín. Změna spočívá v tom, že se maximální doba předčasného důchodu sníží z 5 let na 3 roky, než je standardní věk odchodu do penze.

Podmínkou pro odchod bude také povinnost platit 40 let pojištění. Součástí normy je rovněž zvýšení koeficientu krácení od 1. do 4. období (období krácení = každých 90 dní před důchodovým věkem) z 0,9 % na 1,5 % výpočtového základu.

A u 5. do 8. období krácení se hranice zvyšuje z 1,2 % na 1,5 % výpočtového základu. To znamená krácení procentní výměry o 1,5 % za každých chybějících 90 dní do dosažení řádného důchodového věku. Navíc v období od přiznání předčasného důchodu do doby standardního věku odchodu do penze bude omezena valorizace procentní výměry důchodu.

