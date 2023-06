„Za posledního půl roku se mi výrazně podařilo pokročit. Mám hrubou stavbu, udělané rozvody vody, plynu i elektřiny. Zbývá udělat omítky, položit dlažbu, pořídit kuchyňskou linku a spotřebiče, hlavně sporák. Ten dosud nemám,“ přiznal Pavka, který při tornádu přišel téměř o vše. Zůstal mu jen vinný sklípek, v němž už dva roky přebývá.

Vít Pavka přitom může hovořit o štěstí, že řádění tornáda vůbec přežil. Přehnalo se totiž přímo přes jeho dům, zatímco on se schoval v přilehlé kůlně, která jako zázrakem ničivý živel přehnala.

Soused je na tom stejně

Vít je rád, že soused, který rovněž přišel o celý dům, se taky konečně mohl pustit do stavby. „I on má zatím jen hrubou stavbu, ale konečně je opět zastavěná celá ulice. To je pro bezpečnost hodně důležité,“ uvědomuje si Pavka.

Jen v Mikulčicích přitom existují desítky lidí, kteří také dosud nemají postaven zpět vlastní dům. „Týká se to těch, kteří přišli o celé domy. Všichni jsme věřili, že se to podaří obnovit rychleji, ale vázne to z mnoha důvodů. Stavební firmy jsou plně vytíženy, schází stavební materiál a navíc za poslední dva roky výrazně podražil,“ vysvětlil.

Zahynulo šest lidí

Smrtící tornádo o síle F4 se přehnalo Břeclavskem a Hodonínskem večer ve čtvrtek 24. června 2021. Zdevastovalo Moravskou Novou Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice, odloučenou část Hodonína Pánov a částečně i Hodonín.

Asi 200 domů bylo při řádění tornáda zcela zničeno a přes 1 200 poškozeno. Bezprostředně po tornádu zemřelo šest lidí, další později na následky zranění. Ošetřeno bylo několik set lidí. Celkové škody dosáhly 15 miliard korun.

