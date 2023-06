Stanjurův úsporný balíček zasáhne také kulturu: Vstupenky na akce dál podraží

Vláda chystá v rámci konsolidačního balíčku zvýšit DPH na vstupné na kulturní akce o 2 % (tedy z 10 na 12 procent), kultura však zůstává nadále ve snížené sazbě a ne v plné „palbě“, což organizátoři kvitují. „Já jsem především rád za kulturu, že se podařilo ji udržet v pásmu nižší sazby, protože pokud by se to nepovedlo, tak by to mělo vleklé důsledky a kulturní fronta by se oslabila,“ míní Tomáš Fiala, organizátor řady velkých metalových festivalů. Jak se vypořádávají se zdražením energií a co říkají na vládní ozdravný balíček?

V rámci konsolidačního balíčku se vláda rozhodla zrušit dvě snížené sazby DPH 10 % a 15 % a sloučit je do jedné 12procentní. Znamená to, že se DPH na vstupné na kulturní akce zvýší o 2 %. Z původních 10 % se tak zvýší na 12 %. Přitom podle Roberta Schaffera, generálního ředitele Bestsport provozující pražskou O2 arenu a O2 universum, je průměr v Evropě pod 10 % DPH.

Tyto změny nicméně neplatí pro veřejné kulturní instituce, které jsou od DPH osvobozeny. Nové vládní opatření se tak týká pouze obchodních společností.

„Chápeme, že vláda přistupuje k nezbytným opatřením. Vláda neruší osvobození od DPH pro veřejné kulturní instituce, jako je Národní divadlo, Národní galerie nebo Česká filharmonie, a tak ani nezdražuje vstupné do veřejných divadel, galerií nebo na koncerty. Zvýšení nižší sazby DPH se tak promítne do ceny vstupenek pořadatelů, kteří jsou obchodními společnostmi. Ve většině evropských zemí se opravdu rozlišuje mezi veřejnými kulturními institucemi a komerčnějšími kulturními projekty,“ sdělil Blesk Zprávám mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Organizátorům kulturních akcí, kteří nejsou osvobozeni od DPH, se po oznámení vlády ulevilo, původně se totiž obávali, že dojde k navýšení sazby až na 21 %. „Uspěli jsme, že se podařilo udržet to ještě na rozumné hranici – vážně hrozilo, že by vstupné mělo DPH 21 procent. S tímto výsledkem (12 procent) jsem spokojený. Jsem realista, tušil jsem, že (sazba DPH) nula procent je neprůchozí, 12 procent je podle nás dobrý výsledek,“ okomentoval organizátor táborského festivalu Mighty Sounds a místopředseda festivalové asociace Festas František Švadlena. Na Mighty Sounds jezdí do Tábora kolem 10 000 příznivců žánrů ska, punk či reggae.

„Já jsem především rád za kulturu, že se podařilo ji udržet v pásmu nižší sazby, protože pokud by se to nepovedlo, tak by to mělo vleklé důsledky a kulturní fronta by se oslabila. Já myslím, že se národ dá soudit i podle kulturních statků a díky udržení kultury v nejnižší sazbě máme šanci na kulturnější stát, což by měl být cíl každé civilizované společnosti,“ řekl Blesk Zprávám Tomáš Fiala z Obscure Promotion, který například organizuje hudební festivaly jako Brutal Assault, Basinfirefest či řadu dalších samostatných často metalových koncertů.

„Nejde o ty 2 %, ale spíš kombinace zvýšená sazba, zvýšené vstupy a nižší zájem. To může kulturu zdražit,“ dodal Fiala.

Kultura po pandemii

Zvýšení sazby z 10 na 12 % DPH situaci pořadatelů ovlivní, ale není zásadní. Uvedla to ředitelka Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) Český Krumlov Gabriela Rachidi. „Vstupenky budou o ta dvě procenta dražší a je období, kdy návštěvníci šetří. Máme za sebou těžké roky pandemie, takže šetří. Příští rok to budeme muset zohlednit, ale vstupné budeme držet, ta (covidová doba) bude mít vliv ještě další jednotky let,“ uvedla ředitelka. Letos na festival přijelo 10 000 lidí.

Stát si nicméně nemůže dovolit uvolnit kulturu od DPH. „Kultura s covidem sice bojovala, ale férově je třeba říct, že se jí i trochu pomáhalo. Určitě by byla skvělá 0% jako třeba u knih, ale současný rozpočtový problém to moc neumožňuje. Takže pokud se bavíme o perspektivě 2 % navíc, tak si myslím, že to v rozpočtu zdravých firem velký vítr neudělá. Jiná otázka je současný odbyt a nastávající krize. Od každého kousek už na problém zadělat může, ale navýšení sazby samotné o 2 % ne,“ řekl Tomáš Fiala Blesk Zprávám.

To, že zákazníci na kultuře šetří, pociťuje i Národní divadlo. „Zájem o návštěvu Národního divadla v posledních měsících stoupá. Celkově se však kultura po covidu nevrátila na čísla před covidem. Změnilo se chování diváků a návštěvníků. Více si vybírají a nakupují s větším rozmyslem a později,“ okomentoval pro Blesk Zprávy Tomáš Staněk.

Podobnou zkušenost má také Obscure Production. „Žijeme ve velmi konkurenčním prostředí, takže některým akcím se daří více, některým méně. Každopádně po prvním nadšení po covidu jsme se dostali do fáze drobného úpadku, kdy lidé mají možnost si vybírat a k tomu jsou ještě nuceni šetřit. Myslím, že se to hodně projeví speciálně na festivalech, které jsou nákladově náročnější položka,“ sdělil Tomáš Fiala.

Zdražování po energetické krizi

Ke zdražování vstupenek již došlo v nedávné minulosti, kdy se zvýšily ceny energií. „Národní divadlo optimalizovalo ceny vstupenek v souvislosti s energetickou krizí, kdy došlo ke zvýšení cen některých kategorií vstupenek v řádu desetikorun. Další úpravu ceníků neplánujeme,“ řekl Staněk Blesk Zprávám.

„Ano, vstupné šlo obecně cca o 15 % výše v důsledku vyšších nákladů,“ přitakal Fiala. „Samotná 2 % na sazbě nyní budeme asi schopni unést, a pokud se nebudou zdražovat další vstupy, tak nezdražíme.“

Ani další kulturní instituce neplánují kvůli zvýšení DPH o 2 % své vstupné zvyšovat. „Divadlo J. K. Tyla neplánuje plošné zdražení, případné zvyšování ceny budeme konzultovat se zástupci zřizovatele, po vyhodnocení dopadů konsolidačního balíčku na rozpočet města,“ řekla Blesk Zprávám tisková mluvčí Divadla J. K. Tyla v Plzni Martina Drbušková.

Nicméně divadlo bylo také nuceno vstupné lehce zdražit. „Pouze u některých finančně náročnějších inscenací s vysokou návštěvností došlo ke zdražení vstupenek do předních řad,“ dodala Drbušková.

„Návštěvnost Městských divadel pražských (MDP) se vrací k číslům před pandemií a ceny vstupenek zvyšujeme s největší obezřetností a v řádech jednotek procent. Jednou z našich priorit je totiž udržení široké dostupnosti veřejné kulturní služby právě v době vysoké inflace, labilních cen energií a dalších ekonomických dopadů války na Ukrajině,“ sdělil Blesk Zprávám ředitel MDP Daniel Přibyl.

Částečně by mohlo pomoct zavedení věrnostního programu, na kterém pracuje například Klicperovo divadlo. To by mělo pomoci udržet návštěvnost a ulevit návštěvníkům od zdražování. „Pomocí toho se budeme snažit divákům, kteří chodí do divadla pravidelně, zdražení alespoň částečně kompenzovat,“ uvedla ředitelka divadla Eva Mikulková.

A co umělci?

Již dříve navrhoval ministr financí Zdeněk Stanjura (ODS) zařadit vstupné na kulturní akce do nejvyšší 21procentní sazby. Proti tomu se tehdy ohradili zástupci kultury s tím, že by takové navýšení znamenalo ohrožení jejich resortu. „Ministerstvo kultury ví, jak na tom po covidu a zdražení energií jsme, zařazení kulturních akcí do nejvyšší sazby DPH by pro nás mohlo být zničující,“ poukázal například ředitel Cinestaru Jan Bradáč.

Problémem by však mohlo být to, že se zvednou náklady u jiných položek vlivem DPH. „Zcela jistě se nicméně zvednou náklady zvýšením DPH u jiných položek, například u služeb umělců a autorů. V kulturní sféře je také mnoho profesí, ve kterých převažují osoby samostatně výdělečně činné – jsou to desítky externích spolupracovníků v uměleckých i technicko-provozních profesích, ti jistě vyšší platby státu promítnou do finančních požadavků na naši organizaci,“ upozornil ředitel MDP Daniel Přibyl pro Blesk Zprávy.