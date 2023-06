Nájemní bydlení zdražuje a bude hůř. Expert radí, na co si dát u smlouvy pozor

Ceny nájmů rostou především v Praze, hlavním důvodem je válka na Ukrajině. „Aktuální nabídka v Praze je zhruba 5 000 bytů, což je relativně málo. Dříve to bývalo 8 000 bytů, ke snížení došlo hlavně kvůli válce. Kvůli nízké aktuální nabídce ceny relativně vysokým tempem rostou. Meziročně ceny v Praze stouply asi o 17 %. Nyní máme průměrnou cenu zhruba 410 Kč na metr čtvereční,“ uvedl projektový manažer Vít Soural ze společnosti Flat Zone, která se zaměřuje na sběr a analýzu dat o českém rezidenčním trhu. Dokud válka neskončí, ceny budou růst i nadále, domnívá se expert.

„Díky obrovské migrační vlně přes celou Evropu přešla část Ukrajinců i k nám a hledali tady bydlení. Krátkodobě nabídka klesla na minimum za posledních 10 let, co stav na trhu měříme,“ řekl Soural Blesk Zprávám.

Svou roli sehrály také vysoké úrokové sazby. „Další věc je, že kvůli vysokým úrokovým sazbám je poptávka na trhu prodejů extrémně nízká a lidé zkrátka musí jít na trh pronájmu, aby pořád někde bydleli,“ dodal Soural.

„Stalo se to, že s růstem úrokových měr začaly být hypotéky méně dostupné. Kdo nemusel prodávat, neprodával. Myslím, že aktuálně je na trhu, řekněme, odložená poptávka, která se začne materializovat s tím, jak půjdou dolů úrokové sazby,“ řekl analytik JRD Adam Greguš.

V Praze se za loňský rok prodalo rekordně málo bytů. „Máme tady za sebou těžký rok z hlediska prodejů, za loňský rok 2022 se v Praze prodalo přibližně 3200 bytů, což je rekordně nejméně,“ uvedl Greguš pro Blesk Zprávy.

Situace je tak zcela odlišná od doby, kdy svět postihla pandemie. „Při covidu to byl zase úplný opak, kdy jsme měli na trhu asi 15 000 bytů kvůli tomu, že krátkodobé pronájmy přestaly úplně fungovat a přelily se na dlouhodobý pronájem,“ upozornil Soural.

„V covidovém roce 2021, kdy sehrály pozitivní roli i úrokové sazby, jsme v Praze prodali zhruba 7 500 bytů. To je pokles 50 %, možná trochu víc,“ dodal Greguš.

Nejdražší je bydlet v Praze a na jižní Moravě

Kromě Prahy jsou vysoké ceny pronájmů v Jihomoravském kraji. „Když se podíváme za Prahu, nejvyšší ceny jsou v Jihomoravském kraji, cena je 310 Kč na metr čtvereční. Další nejdražší kraj je Středočeský. Nejlevnější kraje jsou Ústecký a Karlovarský, kde se teď ceny pohybují kolem 190 Kč na metr čtvereční,“ okomentoval situaci v krajích Soural.

„Celková cena za nájem se průměrně ve všech krajích pohybuje kolem 10-15 000 Kč, kromě Prahy. V Praze je to znatelně víc – průměrně 28 000 Kč. Medián je o něco nižší, v Praze je v nabídce na pronájem hodně drahých bytů, takže když se podíváme na medián, cena je 20-22 000 Kč měsíčně, ale pořád je to oproti regionům znatelně víc,“ vysvětlil Soural.

Novým trendem, který reaguje na nedostupnost bydlení, je využívat méně prostoru. „Pozorujeme, že čím dál víc projektů začíná na nedostupnost bydlení reagovat tak, že zefektivňují výměry. To znamená, že běžný byt 3+kk nebo 3+1, které mělo 80 m2, tak už má třeba 72 nebo 69 m2, což samozřejmě vyžaduje způsob lepšího využití prostoru, případně důmyslnější interiérový design,“ řekl Greguš.

Jestliže se má stát bydlení dostupnějším, je třeba posílit nabídku. „A samozřejmě úplně nejvíc by nám pomohlo to, kdyby se začalo mnohem víc stavět, kdyby se povolovací řízení zkrátilo ze zhruba sedmi let třeba na rok, abychom dokázali vyplnit díru na bydlení, kvůli které je bytová krize. Je to komplexní problém, který jsme čekali, že se vyřeší novým stavebním zákonem, ale bohužel v aktuální podobě, jak je nyní navržen, to nevypadá,“ řekl Soural Blesk Zprávám.

Rady pro čtenáře Blesku

Podle experta Víta Sourala by mohla pomoct ulevit nájemníkům nová platforma. V České republice je běžnou praxí, že nový nájemník skládá pronajímateli kauci. To má právě změnit nový startup zvaný Flatform, který nabízí alternativu v podobě služby, která umožňuje se tomuto placení vyhnout. Flatform funguje pouze v západní Evropě a ve Spojených státech, řekl ředitel společnosti Radek Musil.

Je však potřeba uhradit jednorázový počáteční poplatek ve výši 10 % z měsíčního nájmu, tedy minimálně 3 500 Kč a následně je třeba měsíčně hradit 1 % z měsíčního nájmu, tedy minimálně 250 Kč.

A na co si dát při podpisu nájemní smlouvy pozor? „Určitě bych se díval na inflační doložky, v téhle době může inflační doložka znamenat, že rok co rok se vám bude cena nájemného zvedat o 15, 20 %, ale na druhou stranu většinou se smlouvy uzavírají stejně jenom na rok, takže zase takové velké riziko není,“ poradil Soural.

„Určitě bych se dále podíval na kauci, podíval bych se do smlouvy, jestli tam nejsou nastavené nějaké pokuty. Určitě bych se taky podíval na to, jestli je v bytě možné mít i domácí mazlíčky. Někteří pronajímatelé to vyloženě zakazují nebo si říkají o příplatek. Případně bych zkontroloval i nějaké podmínky o vypovězení smlouvy ze strany pronajímatele,“ uzavřel expert.