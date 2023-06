Generální ředitel ČT: Obří plat i moc. Radní volí nového šéfa Kavčích hor

Už dnes bychom se měli dozvědět jméno nového šéfa České televize, který veřejnoprávní médium povede příštích 6 let. Rada vybírá z pěti kandidátů, sešla se před 9:00, Blesk Zprávy jsou u toho. Funkci obhajuje obhajuje současný generální ředitel Petr Dvořák (58). O co se hraje?

Kandidát na generálního ředitele ČT Jan Souček dorazil na jednání Rady ČT pozitivně naladěn. „Tak se zvládá všechno nejlíp. Nervózní nejsem, adrenalin určitě, ale nervózní nejsem,“ řekl Blesk Zprávám. Čeká, že dnes vyhraje, řekl s úsměvem. „Docela dlouho jsem pracoval na projektu, první koncept vznikl na konci loňského roku,“ uvedl. „Minimálně tři pětiny ostatních kandidátů považuju za velmi relevantní,“ sdělil.

„Já sám nevím, co od toho mám čekat. Doufám, že se zvolí generální ředitel ČT a stále doufám, že mám šanci. Asi každý je trochu nervózní,“ řekl Blesk Zprávám Martin Konrád. „Vnímám je jako své soupeře. Někteří mají blíž k televizi, někteří dál,“ řekl o svých o ostatních kandidátech. Na otázku, jestli je nervózní, odpověděl: „Vzhledem k tomu, že je to jednou za šest let, tak je to v podstatě stejné. Doufám, že za těch šest let už jsem nepůjdu,“ řekl Konrád. Svůj projekt oproti poslední kandidatuře změnil, zmínil silný akcent na mladou a dospívající generaci. „ČT se musí trochu víc přesouvat na sítě,“ sdělil.

„Kdyby se to nepodařilo, nějakou chvíli bych odpočíval, ale věřím tomu, že bych pak určitě vymyslel něco jiného,“ odpověděl Dvořák v pořadu Hráči na dotaz, co by se stalo, kdyby ve volbě »vybouchl«. Z původní osmičky kandidátů dnes bude 15členná Rada ČT vybírat v tajné volbě z pěti jmen. A budoucí vítěz musí na svou stranu získat aspoň deset radních.

Kdo do souboje jde?

Petr Dvořák (58), současný generální ředitel ČT

Veřejnoprávní televizi vede od roku 2011, v roce 2017 ho Rada ČT potvrdila na další šestileté funkční období. Předtím byl mezi roky 2003 až 2010 generálním ředitelem české komerční TV Nova.

Martin Konrád (53), bývalý šéf televize Prima

Od loňského srpna řídí mediální agenturu MMB Media Agency Czech. Primu vedl jako generální ředitel od února 2013 do března 2014. Předtím působil ve stejném médiu jako obchodní ředitel.

Jan Souček (48), šéf studia ČT v Brně

Působil jako koncipient, většinu kariéry ale spojil s médii. V roce 1994 začínal v TV Nova, pracoval jako redaktor a moderátor Rádia Krokodýl. Má zkušenosti i z Českého rozhlasu.

Jan Štern (69), dramaturg a scenárista

V 80. letech vydával samizdatový časopis Prostor, po listopadu 1989 byl poslancem České národní rady za ODA. O ředitelskou funkci se neúspěšně ucházel v letech 1998, 2001 nebo 2003.

Pavel Hřídel (53), krizový manažer

Působí ve společnosti vyrábějící roušky a další zdravotnický materiál. Vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu v Košicích, do roku 1994 působil jako vojenský pilot.

Mediální analytik Filip Rožánek: Favority vidím tři

Čekáte kolem volby nějaké drama? A kdo je favoritem a kdo outsiderem?

„Drama by mohlo nastat kolem toho, že členové Rady byli zvoleni za různých politických období, a to může mít vliv na jejich preference a na jejich postoj třeba vůči současnému generálnímu řediteli. Favorité? Stávající generální ředitel Petr Dvořák, ředitel brněnského studia Jan Souček a bývalý generální ředitel televize Prima Martin Konrád. Tihle tři tam jsou asi nejviditelnější.“

Pokud by Dvořák neobhájil, promění se nějak výrazně programová nabídka a směřování ČT?

„Někteří kandidáti vůbec program neřeší. Příliš se soustředí jenom na hospodaření a fungování televize jako takové, takže je těžké odhadovat, co by vlastně vysílali, kdyby třeba seškrtali rozpočet a podobně. U těch, kteří se o programu baví a něco naznačují, tak asi nejviditelnější je jejich kritika příliš vysokého počtu kriminálních seriálů ve vysílání.“

Co k práci šéfa Kavčích hor patří?

Plat: od října 2017 náleží GŘ měsíční plat ve výši 242 tisíc Kč. Rada ČT dále schvaluje jednou ročně nenárokový finanční bonus v maximální výši desetinásobku měsíčního platu. Nárok má GŘ i na služební vůz.

od října 2017 náleží GŘ měsíční plat ve výši 242 tisíc Kč. Rada ČT dále schvaluje jednou ročně nenárokový finanční bonus v maximální výši desetinásobku měsíčního platu. Nárok má GŘ i na služební vůz. Přesčasy: V pracovní smlouvě má GŘ uvedenu standardní pracovní dobu, tedy 40 hodin týdně, reálně tato doba ale neplatí. Podle mluvčí ČT Karoliny Blinkové měl Dvořák jen loni 20 dní přesčasů.

V pracovní smlouvě má GŘ uvedenu standardní pracovní dobu, tedy 40 hodin týdně, reálně tato doba ale neplatí. Podle mluvčí ČT Karoliny Blinkové měl Dvořák jen loni 20 dní přesčasů. Služební cesty: Nejčastějším cílem pracovních cest GŘ jsou zasedání v rámci Evropské vysílací unie v Ženevě a v Bruselu, cca 1 až 2 měsíčně. Ve většině případů se jedná o jednodenní nebo dvoudenní služební cesty.