Děsivá dopravní nehoda u Ostrovan: Dítě (7) skončilo v umělém spánku! Řidič nepřežil

Nedaleko obce Ostrovany v okrese Sabinov na Slovensku došlo v sobotu k hrůzné dopravní nehodě. Osobní auto se třemi dospělými a čtyřmi dětmi narazilo do stromu. Sedmileté dítě museli záchranáři kvůli vážnému úrazu hlavy uvést do umělého spánku a letecky transportovat do nemocnice. Druhá letecká posádka převezla o pět let mladší dítě s mnohočetnými poraněními. Řidič (†63) nehodu bohužel nepřežil.