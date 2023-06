Česká okurka v akci za 8 korun. Po zimní „apokalypse“ zelenina zlevnila, jak to bude dál?

Pamatujete si na výjevy z letošního února, kdy kilogram paprik stál v supermarketech 160 korun? A politické strany se hádaly, za čí vlády bylo levnější lečo? Tato šílená situace už naštěstí pominula. Do obchodu se v posledních týdnech dostala čerstvá produkce, díky čemuž šly ceny zeleniny výrazně dolů a zřejmě půjdou ještě níž, jak budou uzrávat další druhy. Co už si z českých polí můžete pořídit? To Blesk Zprávám prozradila Alice Kouřilová ze Zelinářské unie Čech a Moravy.

Letošní zima byla skutečně vyhrocená, a to nejen kvůli vysoké inflaci. Některé potraviny zdražily extrémně, jmenovitě vejce, cukr nebo chleba. Důvodů bylo hned několik, stav se ale začal měnit až začátkem jara. „Jak uvádí Český statistický úřad, při srovnání cen v letošním březnu a dubnu klesly ceny meziměsíčně u 51 z 86 sledovaných položek. Jde například o zeleninu, vejce, polotučné trvanlivé mléko, olej, drůbež nebo uzeniny,“ sdělilo ministerstvo zemědělství.

U zeleniny byl skok markantní, ale nejdřív se vraťme k tomu, proč byla tak drahá. Tradičně za ní nejvíce zaplatíte v únoru a v březnu, protože jednoduše není sezóna. Zásoby české produkce už bývají vypotřebované a zároveň je v nedohlednu produkce čerstvá. Supermarkety tak převážně plní hlavně zelenina ze zahraničí, jmenovitě Španělska a Itálie.

Jenže tyto země letos zasáhla série mrazů, kvůli čemuž zbylo na export méně zeleniny než obvykle, navíc některé státy jako Francie nebo Nizozemí přerušily pěstování ve sklenících kvůli příliš vysokým cenám energií. To dostatku zeleniny – plodové jako jsou okurky, rajčata nebo papriky – také příliš neprospělo. Ti, co provoz ve sklenících zachovali, museli vysoké ceny energií promítnout do koncových cen. Výsledkem tak byla situace, kdy okurka stála i 35 korun.

Lečo i okurkový salát půjdou

Ale jak se říká, před rozbřeskem je největší téma. V dubnu začaly ceny zeleniny padat tím, jak začala přicházet čerstvá produkce. Platilo to jak o té zahraniční, tak o té české. Produkce z českých polí začala být v nabídce na konci dubna, přitom obvykle to bývá ještě trochu dříve. Letos to ale zbrzdilo počasí. „Letošní chladné a deštivé jarní počasí zpomalilo růst a dozrávání jarních druhů, přesto se našim pěstitelům daří pěstovat, sklízet i dodávat čerstvou zeleninu na pulty obchodů,“ uvedla pro Blesk Zprávy tisková mluvčí Zelinářské unie Čech a Moravy Alice Kouřilová.

V současnosti už můžete vidět v supermarketech velkou spoustu letošní zeleniny z tuzemských polí. „Z české čerstvé produkce je v nabídce ředkvička, jarní cibulka, pažitka, saláty (hlávkový, ledový, římský, tendita, crispy a další), chřest, špenát, kedlubny, kudrnka, květák, rané zelí, jahody, také rajčata a okurky ze skleníků,“ vyjmenovává Kouřilová a radí, že pěstitele mohou lidé najít na mapě.

Pokles cen potvrzují i pravidelné Zprávy o trhu zeleniny, které zpracovává Státní zemědělský a intervenční fond (SZPI). Poslední, kterou vydal, pokrývá 18. -19. týden letošního roku, což vychází na první polovinu května.

Velkoobchodní cena importované žluté papriky se podle ní snížila o 17 procent na 83 korun za kilogram, bílé papriky o 12 procent na 82 korun za kilogram a rajčat o 15 procent na 45 korun za kilogram. Dále identifikuje zlevnění u dovozových okurek, chřestu, petržele, zázvoru, póru nebo hlávkového a ledového salátu.

Data o zelenině z Česka zde zatím nemá a ani Český statistický ústav (ČSÚ) ještě květnová data nezpracoval, nicméně stačí se projít po supermarketu a podívat se. Česká okurka první červnový den vycházela na 17-18 korun, v akci ji bylo možné najít i za 8 korun. Svazek českých ředkviček na 17 korun, v akci za 9 korun. České jarní cibulky 18-20 korun, český květák 70 korun.

Lepší zítřky, avšak s cibulovou krizí

Neznamená to ale, že by zlevňovalo všechno, některé produkty zdražovaly. Podle SZPI šlo například o dovozovou brokolici, kapustu, lilek nebo mrkev. Právě dovozová mrkev s cibulí jsou premianty v meziročním zdražování, ceny cibule vyrostly o 158 procent a mrkve o 107 procent. Ve světě je aktuálně cibule velmi málo, podle serveru Japantimes to může vyústit dokonce v celosvětovou krizi.

Ovšem než svět začne řešit, jak se obejít bez cibule, jak to bude s cenami zeleniny v Česku dál? Kromě toho, že cibule nevyhnutelně bude drahá? Kouřilová naznačila, že by ještě mohlo dojít ke zlevnění. „Ohledně cenové politiky koncových prodejců se nemůžeme vyjadřovat, obecně ale platí, že s nástupem české produkce ceny zeleniny pro zákazníka klesají,“ uvedla pro Blesk Zprávy.

Například produkce z Itálie pravděpodobně zdraží kvůli nedávným záplavám, během kterých bylo zničeno několik desítek tisíc hektarů půdy, na kterých byla jak zelenina, tak obilí a ovocné stromy.