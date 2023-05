Nedostatek míst ve školách? Ministr Bek plánuje: Delší docházka a povinné dva roky střední

Hodně dětí, ale málo míst, kde by chtěly (a mohly) studovat. A do toho vystresovaní rodiče. To je obrázek letošních přijímaček na střední školy. Novopečený ministr školství Mikuláš Bek (59, za STAN) ale má plán – chtěl by rozšířit povinnou školní docházku.

Na základce byli jedničkáři, i tak to ale nestačilo k tomu, aby se dostali na vybranou střední školu. Někteří letošní deváťáci uspěli s odvoláním, ale další se museli spolehnout na druhé kolo přijímaček, které mnoho škol kvůli vysokému zájmu ani nevypisovalo. A i když si třeba mysleli i na gymnázia, nakonec mohou skončit na výučních oborech.

Vystresovaní nejsou jen oni, ale i rodiče. I proto Bek představil plán, který by do budoucna mohl podobným situacím předcházet. Jde o rozšíření povinné školní docházky

Konec devítky?

Bek si bere inspiraci z návrhu poslankyně Renáty Zajíčkové (55, za ODS), kdy by se prodloužila povinná školní docházka na 10 let. Znamenalo by to zrušení deváté třídy základní školy a žáci by z osmičky automaticky nastoupili na dva roky povinného středního vzdělávání. A kdo by chtěl, mohl by potom studovat dále a zakončit studium maturitou či vyučením.

„Mělo by zahrnovat přinejmenším i část středního stupně. Neberte to jako uzavřenou debatu s cílem ušetřit. Jde o snahu vtáhnout co nejvíce dětí i do středního vzdělávání,“ upozornil Bek.

Fungovat by to mohlo tak, že by si studenti, kteří primárně cílí na maturitu, zapisovali předměty potřebné k tomu, aby mohli ke zkoušce dospělosti. A pokud by během prvních dvou let střední školy zjistili, že se chtějí ubírat jinou cestou, mohli by si tomu vzdělávání přizpůsobit, případně po povinné části ukončit. Jak ale ministr zdůraznil, vše je zatím ve fázi úvah a je ještě potřebná odborná diskuze. Bek pak zdůrazňuje, že by změny rozhodně neplatily od příštího roku – jak školního, tak kalendářního.