Akcie ČEZu raketově padají. Vláda si otevírá cestu k zestátnění, předvídají experti

Za dnešním propadem akcií skupiny ČEZ o osm procent na 1041 Kč je podle analytiků návrh vlády schválit novou legislativu, která by usnadnila zestátnění podniku či jeho části. Nyní je potřeba souhlas 90 procent akcionářů, stačilo by 75 procent. Stát přitom vlastní zhruba 70 procent podniku. Návrh nyní míří do Sněmovny.